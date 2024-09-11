Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma ne aşamada?

Diyabakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül'de cesedinin bulunması sonrası olayla ilgili gelen yeni bilgilerle soruşturma genişletiliyor.

Cinayetle ilgili anne ve baba da dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden amca Salim Güran ve cesedi dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat B. tutuklandı. Soruşturmada katil zanlısı olarak Salim Güran üzerinde yoğunlaşılıyor ancak Narin Güran'ı kimin öldürdüğü ve saklanmasına başka kim ya da kimlerin yardım ettiği henüz netleşmedi.

Salim Güran tutuklandıktan sonra Diyarbakır'da bulunan Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu. T-2 adı verilen bölümde kalan Güran için üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Kamuoyunun yoğun tepkisi nedeniyle herhangi bir saldırı düzenlenmesinden çekinen cezaevi yönetimi Salim Güran'ı tek kişilik koğuşta tutuyor. Havalandırmaya bile çıkarılmayan Salim Güran'ın bulunduğu koğuşun kapısında iki infaz koruma memuru 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Olayla ilgili ortaya atılan teyitsiz ve çelişkili bilgiler soruşturma ekibini kimi zaman zorlasa da soruşturmada önemli yol kat edildiği belirtiliyor. Elde edilen yeni bulgulardan biri Salim Güran'ın HTS kayıtlarından Antalya'da yaşayan bir kişiyi Narin'in kaybolduğu gün beş kez aramış olduğu. Ancak bu kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu ilk saatlerde sıklaşan telefon trafiğinin açığa çıkartılması durumunda cinayet düğümünün büyük ölçüde çözüleceği tahmin ediliyor.

Narin Güran'ın cesedi bir çuvalın içinde dere yatağında bulunmuştu Fotoğraf: AFP

Salim Güran'ın 21 Ağustos günü WhatsApp mesajlarını sildiği ortaya çıkmış, savcılık da bu mesajları Meta şirketinden istemişti. Meta şirketi ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada bu verilerin hiçbir şartta depolanmadığını ve ellerinde olmadığını, bu nedenle de paylaşamayacaklarını söyledi.

Narin Güran'ın ağabeyi de gözaltında

Salim Güran'ın yanı sıra Narin'in ikinci kez gözaltına alınan ağabeyi de kuşkuların yoğunlaştığı bir diğer isim. Kolundaki ısırık izleri sebebiyle iki hafta önce gözaltına alınan kişi olan ağabey E. Güran'ın kolundaki izlerin Narin'e ait olduğundan şüphe edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonrasında kolundaki bir ısırık izinin E. Güran'a ait olduğu tespit edildi. Koldaki diğer ısırık izinin tespit yapılamayınca ağabey E. Güran daha sonra serbest bırakıldı.

E. Güran, Narin'in cesedi bulunduktan sonra tekrar gözaltına alındı.

Cenazesi bulunmadan Yasin okudular

Soruşturma sürecinde köyde yaşayan 276 kişinin ifadesine başvuruldu.

İfade veren neredeyse herkes Narin'in akıbeti ile ilgili bilgilerinin olmadığını söylemişti. Ancak cesedin henüz bulunmadığı Cuma günü Narin'in evinin önünde toplanan kadınların Yasin Suresi okudukları görüldü.

Narin Güran 9 Eylül Pazartesi günü toprağa verildi Fotoğraf: ANKA

Bu ayrıntı da güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Bölgede cenaze evlerinde gelenek olarak Yasin Suresi okunur. Bunu bilen soruşturma heyeti köylülerin henüz cesede ulaşılmadan Narin'in öldüğünü bildikleri sonucuna vardı.

İtirafçının ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi

Şüpheli Nevzat B. adlı kişinin itirafları ise soruşturmanın seyrini değiştiren bilgiler verdi.

Narin'in kaybolduğu gün alınan ilk ifadesinde olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen Nevzat B., gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede cesedi dere yatağına kendisinin sakladığını ve bunu aynı zamanda köyün muhtarı olan Salim Güran'ın istediğini anlattı. Narin'i gömdükten sonra eve gidip namaz kıldığını da dile getiren Nevzat B., jandarmadaki ifadesinde Narin'i kimin öldürdüğünü bilmediğini iddia etmişti.

Nevzat B. savcılık ifadesindeki ise Narin'i Salim Güran tarafından öldürüldüğünü kaydetti. Nevzat B., ifadesinde "Salim Güran bana, 'Ben Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' dedi. Kendisinden korkuyordum. O nedenle kabul ettim. Olay günü muhtarla beraber Narin'in cesedini benim arabama yerleştirdik. Sonra ben evime gidip cesedi çuvala koydum" dedi.

Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

İtirafçı Nevzat B., savcılık ifadesinde bugüne kadar hiç değinmediği bir ayrıntıyı da açıkladı. Nevzat B., ilk itirafında Narin'in bedenini koyduğu çuvalı suya gömdüğünde üzerine 15-20 kiloluk bir taş koyduğunu söylemişti. Ancak çuval bulunduğunda üzerinde üç tane büyük taş, ağaç dalları ve çalı, çırpı vardı. Bu durumun da bölgede arama çalışmalarının yapıldığı günlerde birilerinin gidip cesedi gizlemeye çalıştığını gösterdiği ifade ediliyor.

Nevzat B. ifadesinde "Diğer taşları hatırlamıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim. Üstüne de bir tane taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Çuvalı dere kenarına yerleştirirken Narin'in ayağı dışarı çıkmıştı. Ayağı tekrar çuvala koymadım" dedi.

Amca-anne arasında ilişki olduğu iddiası

Narin'in görmemesi gereken bir olaya tanıklık ettiği için öldürüldüğü en çok dile getirilen iddialardan biri. Bu iddia ile anne Yüksal Güran ile Salim Güran arasında bir ilişki olabileceği öne sürülüyor.

Bu iddia sorgulamada da konu edildi. Sorguda Salim Güran'a Narin'in kendi kızı olup olmadığı soruldu. Amca bu iddiayı reddetti. Yapılan DNA testlerinde de Yüksel ve Arif Güran'ın Narin'in biyolojik anne babası olduğu kesinleşti.

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