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Narin davasında istenen cezalar belli oldu

6 Aralık 2024

Narin Güran cinayeti davasında savcı dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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Narin Güran
Narin GüranFotoğraf: Anka

Narin Güran cinayeti davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dört sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sekiz yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolmuş, cesedi 19 gün sonra bir derede bulunmuştu.

Soruşturmayı yürüten savcı; ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar'ın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca yargılama süresince bu kişilerin tutukluluğunun devamını talep etti.

Davada bir sonraki duruşma 26 Aralık'ta görülecek.

Devam edecek...

DW / MUK,EC