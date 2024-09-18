Narin cinayetinde şimdiye kadar hangi deliller toplandı?

Narin Güran'ın neden öldürüldüğüne ilişkin çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor. Peki senaryoları destekleyecek hangi deliller var?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'ne bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturmada şu ana kadar 12 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Narin'in annesi, ağabeyi, amcası, yengesi ve kuzeni de bulunuyor. İlk tutuklanan, aramalar henüz devam ederken köyün muhtarı ve amca Salim Güran olmuştu.

Çok sayıda tutuklu bulunmasına rağmen cinayetin kimin tarafından ve neden işlendiği hâlâ bilinmiyor. Çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor, ancak bu senaryoları destekleyecek deliller sınırlı.

Peki şu ana kadar elde edilen delillerle cinayet açıklığa kavuşturulabilir mi? Soruşturmada bugüne kadar cinayete ilişkin hangi delillere ulaşıldı?

Cesedin bulunması ve elde edilen DNA'lar

Soruşturmada başlıca delil, Narin Güran'ın cesedinin bulunmuş olması.

Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Narin'in otopsi raporu henüz tamamlanmadı. Ancakİstanbul Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı ilk incelemeden sızan bilgilere göre Narin Güran'ın boğularak öldürülmüş olduğu tespit edildi. Boğulma sırasında Narin'in ağzından akan sıvının Salim Güran'ın eline ve oradan da koltuğa ve direksiyona bulaştığı tahmin ediliyor. Çünkü arabanın koltuğunda ve direksiyonda Narin'in DNA'sı tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun yakında raporunu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına iletmesi bekleniyor.

Bir numaralı şüpheli amca

Arabadan alınan DNA örneklerinin Narin'le eşleşmesi, amcayı bir numaralı şüpheli haline getiriyor.

Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu saat diliminde köyde bulunması da şüpheleri artırıyor. Salim Güran'ın telefon sinyalleri; Narin'in öldürüldüğü saatlerde, Narin'in öldürüldüğü tahmin edilen ahır bölgesinden gelmişti.

Narin'in cesedini dere yatağına kendisinin gömdüğünü söyleyen Nevzat B. de Narin'in cesedini kendisine Salim Güran'ın verdiğini söylemişti.

Narin Güran'ın ahırda öldürüldüğü iddiasına ilişkin şüpheler ise tanık anlatımlarına ve şüphelilerin telefonlarının sinyal bilgilerine dayanıyor. Yine okulun güvenlik kamerasında Narin'in saat 15:15'te buradan geçerek evine giden patika yolda yürüdüğü görülüyor. Bu da küçük kızın evinin yakınlarında öldürüldüğü tezini güçlendiriyor.

Nevzat B.'nin dere kenarındaki aracı ve evindeki çuvallar

Cinayetle ilgili tutuklananlardan Salim Güran'ın köylüsü ve arkadaşı Nevzat B. farklı versiyonlarda anlatsa da Narin'in cesedini kendisine Salim Güran'ın verdiğini ve kendisinin de Eğertutmaz Deresi'nin kenarına gömdüğünü itiraf etti.

Nevzat B. ilk ifadesinde Salim Güran'la arabayla giderken yolda karşılaştığını, Güran'ın kendisine selektör yakarak durdurduğunu ve Narin'in cesedini kendisini verdiğini öne sürdü. Sonraki ifadesinde ise evinde ağaçları sularken Narin'in evine ait ahır bölgesinden kendisine seslendiğini ve daha sonra cesedi verdiğini söyledi.

Cesedin Nevzat B. tarafından dere yatağına gömüldüğü konusunda ise birçok delil var.

Soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor Fotoğraf: Anka

Köyü gören askeri üssün güvenlik kamerası da Nevzat B.'nin aracının Narin kaybolduktan 25 dakika sonra saat 15:40'ta dere yatağına geldiği ve 16:30'da kadar bölgede kaldığını tespit etti.

Küçük kızın içinde bulunduğu çuvalın aynı seri numarasına sahip benzeri de Nevzat B.'nin evinde bulundu.

Ağabeydeki diş ve tırnak izleri

Soruşturmada tutuklanan ağabey Enes Güran'ın kolunda diş, sırtında tırnak izlerinin olması, gözünün morarmış olması da soruşturma savcıları tarafından not edildi.

Enes Güran, ilk ifadelerinde kardeşini saat 16:30'da aramaya başladıklarını söylemişti. Ancak savcılık tarafından şüpheli olarak alınan ifadesinde ise başka bir saat verdi ve arama saatinin 19:00 olduğunu iddia etti.

Hediye Güran'ın Narin'in evine iki kez gitmesi

Soruşturma kapsamında tutuklanan 12'nci isim olan tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın da Narin'in kaybolduğu saatlerde anne Yüksel Güran'ın evine iki kez gelip gittiği tespit edildi.

Anne Yüksel Güran, yengeleri Maşallah ve Hediye Güran'ın amca Salim Güran ile ilişkisi olduğu, cinayetin Narin'in bu ilişkilerden birini gördüğü için işlendiği tezi üzerinde duruluyor.

Savcılık, buna ilişkin Salim Güran ile bu üç isim arasındaki görüşme kayıtlarını delil olarak öne sürüyor.

Çelişkili ifadeler de delil sayılıyor

Soruşturma sürecinde şüphelilerin çelişkili ifadeler vermesi de cinayete ilişkin delil olarak kayıtlara geçti. 15 yaşındaki R.A.'nın ifadesinde Salim Güran'ın üstünü değiştirmek için 5-10 dakika gitmek dışında akşama kadar yanında kaldığını söylemesine karşın diğer şüpheli ifadeleri bunu yalanladı.

Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu saat diliminde köyün içinde olduğu belirlendi.

Narin Güran'ın Tavşantepe Köyü'ndeki evi Fotoğraf: Hozan Adar/DW

Tutuklanan Hediye Güran., Salim Güran ile arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirtmesine karşın aralarında birçok iletişim kaydı tespit edildi. Hediye Güran, küçük kızın kaybolmasından sonra telefonunu değiştirdiği de tespit edildi.

Yine Narin'in kaybolmasının ardından başta amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran olmak üzere birçok şüphelinin telefonlarındaki yazışmaları silmesi de şüpheli bulundu.

Aramalar sırasında Jandarma'yı yanıltmak için sahte ihbarlar yapılması, elektriklerin kesilmesi, yangın çıkarılması gibi şüpheli hareketler de tutanakla dosyaya girdi. Benzer şekilde şüphelilerin sorgularda susması, suçlamaları reddetmesi, Narin'in kaybolduğu saati daha geç olarak söylemeleri dikkat çekti.

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