Narin cinayeti: Kim, nerede, nasıl ve neden öldürdü?

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada dört temel sorunun yanıtı aranıyor. Şimdiye kadar elde edilen bilgileri, iddiaları ve çelişkileri 15 soruda derledik.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'ne gömülü halde bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Şu ana kadar 26 şüphelinin bulunduğu dosyada aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyin de bulunduğu 11 zanlı tutuklandı. Cinayetin nedeni ve failine ilişkin çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor, ancak düğüm henüz çözülemedi. Cinayetle ilgili dört kritik soru yanıt bekliyor:

Narin, kim tarafından, nerede, nasıl ve neden öldürüldü?

DW Türkçe, Türkiye'nin gündemini sarsan Narin Güran cinayeti olayına 15 soruyla mercek tuttu.

Narin Güran nasıl kayboldu?

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde saat 13:00 sıralarında Kur'an kursuna gideceğini belirterek evden ayrıldı. Oradan da amcasının kızlarıyla oynamaya gideceğini söyledi. Üzerinde siyah şortu ve tişörtü vardı. Kurstan dönen Narin, en son saat 15:15'te okulun güvenlik kameralarına takıldı. Arkadaşlarıyla yürüyen küçük kız, okulun önünden evinin bulunduğu patikaya doğru yürüdü. O gün, o saatten sonra Narin'den bir daha haber alınamadı.

Narin ne zaman nerede bulundu?

Narin Güran'ın cesedi, olaydan 19 gün sonra 8 Eylül saat 08:45'te köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nin içerisinde bir çuval içerisinde bulundu. Suya gömülen çuvalın üzeri taş ve çalılarla kapatılmıştı. Bulunduğunda çuvalın içerisinde kurs kitabı, terlikleri ve çantası çıktı. Yapılan incelemede küçük kızın sol bacağının diz altından koptuğu ve çuvalda bir kaval kemiği olduğu belirlendi.

Narin cinayetinin aydınlatılması için kadın örgütleri eylemler düzenliyor Fotoğraf: AFP

Narin nasıl öldürüldü?

Diyarbakır Adil Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, küçük kızın vücudunda herhangi bir kesici veya delici alet ve ateşli silah yaralanması tespit edilmedi. İç kanama bulgusu da bulunmadı. Narin'in vücudundan alınan 91 örnek ile iç organlarından alınan doku örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsiyi yapan Adli Tıp uzmanları, Narin'in boğulmuş olabileceği üzerinde duruyor. Narin'in kesin ölüm sebebini İstanbul Adli Tıp Kurumu 15 gün içinde belirleyecek.

Cesedi dere yatağına gömen Nevzat B. nasıl bulundu?

Narin Güran'ın cesedinin 8 Eylül'de dere yatağında bulunması üzerine savcılık, bu bölgeyi gören kameraların incelenmesi talimatını verdi. Köyün yakınlarındaki bir askeri üssün kulesinin güvenlik kamerasının dere yatağını kaydettiği görüldü. Kayıtlarda 21 Ağustos saat 15.15 sonrası incelendi. Buna göre, bir aracın Narin'in kaybolmasından 25 dakika sonra saat 15.40'ta dere yatağına geldiği, saat 16.30'a kadar burada durduğu belirlendi. Araştırma sonucunda bu aracın, Nevzat B.'ye ait olduğu belirlendi.

Nevzat B. ifadesinde neler söyledi?

İtirafçı olan Nevzat B. ifadesinde aracıyla köyden çıkarken arkadan araçla gelen Salim Güran'ın battaniye içerisinde sakladığı cesedi kendisine verdiğini ve çuvala koyduğunu öne sürdü. Nevzat B., Güran'ın kendisine "Bunu yok edeceksin" diyerek 200 bin TL para teklif ettiğini öne sürdü. Ancak Nevzat B., daha sonra savcılık ifadesini değiştirdi. Salim Güran'ın kendisine seslendiği yerin Narin'in evinin içindeki ahır olduğunu kaydetti. Bahtiyar, "Salim beni 'bu cesedi yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm" diye tehdit ettiğini savundu.

Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Narin nerede öldürülmüş olabilir?

Dosyadaki şüpheli ve tanık ifadeleri ile diğer HTS kayıtları, Narin Güran'ın ailesine ait ahırda öldürülmüş olabileceği şüphesini öne çıkarıyor. Ancak bu konuda kesin bir itiraf yok. Nevzat B., Narin'in patika yolu kullanıp evine gitmesi durumunda direkt ahırın yanından geçmesi gerektiğini söylüyor. Diğer yandan gözaltına alınan bazı şüphelilerin el konulan telefonlarında yapılan incelemede de ahır çevresinde bir hareketliliğin Android cihazlara yansıdığı belirtildi.

Narin Güran neden öldürülmüş olabilir?

Narin Güran'ın tam olarak neden öldürüldüğüne ilişkin somut bir delil dosyada bulunmuyor. Ancak şüphelilere Narin'in annesi Yüksel Güran ve amcası Salim Güran arasında bir cinsel ilişkinin ahırda yaşanmış olabileceği, küçük kızın da bunu görmüş olabileceğine yönelik sorular soruldu. Benzer şekilde şüphelilerden 40 yaşındaki Maşallah G. ile amca arasında da bir ilişki olduğu iddia edildi. Maşallah G. bu iddiayı reddetti.

Anne Yüksel Güran amcayla ilişki iddiasına ne diyor?

Tutuklanan şüpheli Yüksel Güran da ilişki iddiasını reddetti. Savcılık, "Narin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinizde sizle Salim'in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?" sorusu üzerine Yüksel Güran, "Ben kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz" dedi. Yüksel Güran, cinayete ilişkin şüphelendiği kimsenin olmadığını öne sürdü.

Anne Yüksel Turan, cinayete iştirak suçlamasıyla cezaevinde Fotoğraf: ANKA

Güran Ailesi'nin evinde yaşanan kavga neydi?

Narin'in cesedinin 8 Eylül'de bulunması üzerine Güran Ailesi'nin evinde kadınlar arasında bir kavga çıktı. Küçük kızın tutuklanan ağabeyi Enes Güran, savcılık ifadesinde bunu şöyle anlattı: "Eve döndüğümde herkesin ağladığını görünce ben de ağlamaya başladım. O sırada ben bizim evin balkonundayken kadınların kavga ettiğini gördüm. Onları ayırırken ne olduğunu sorduğumda teyzem bana, Melike G.'nin 'ben böyle olacağını biliyordum' şeklinde konuşması üzerine tartıştıklarını söyledi. O sırada Birsen G. de teyzem Yaser'e saldırmaya çalışıyordu. Maşallah G. de gelip araya girince ayırdık. Maşallah G., kızları Melike ve Birsen'i uzaklaştırdı. Ben de teyzemi biraz uzaklaştırdım ve bizim eve götürdüm. O esnada bir kadın 'erkekler sizin yüzünüzden birbirine girdi' diye bağırdı."

Dosyada kaç kişi şüpheli, kaç kişi tutuklandı?

Soruşturma kapsamında 26 kişi şüpheli olarak sorgulandı. Bunlardan arasında amca ve köy muhtarı Salim Güran, Narin'i dere yatağına gömen Nevzat B., annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran'ın arasında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Anne ve ağabeyi de kasten öldürmeye iştirak ile suçlandı. Diğer zanlılar ise suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek iddiası ile tutuklandı. Serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmada ilk tutuklanan isim olan amca ve köy muhtarı Salim Güran'ın aracının şoför koltuğunda Narin'in DNA'sı çıkmıştı. Yine Salim Güran, Narin'in kaybolduğu saatten 15 dakika sonra aracıyla köyden ayrıldığı tespit edilmişti.

Narin'in tutuklanan ağabeyinin vücudundaki şüpheli izler ne?

Narin'in kaybolduğu tarihten bir gün önce 20 Ağustos gecesi, kuzeninin düğünü için çalıştığı Malatya'dan gelen ağabeyi 18 yaşındaki Enes Güran da asli fail olarak tutuklandı. Narin Güran kaybolduğunda ve öldürüldüğünde evde uyuduğunu öne süren Enes Güran'ın kolunda diş izi çıkmıştı. Ancak gözaltına alınan Enes Güran'ın gözünün morardığı, sırtında ise tırnak izleri olduğu belirlendi. Kimseye cinsel istismarda bulunmadığını savunan Enes Güran, morlukların aramalar sırasında yüzüne çarpan mısır koçanları nedeniyle veya evde kendisine üzüntüden yumruk atması nedeniyle olabileceğini öne sürdü. Üzüntüden kendisini ısırdığını savunan Güran, sırtındaki çiziklerin de aramalar sırasında sürünme nedeniyle olduğunu iddia etti.

Narin'in Tavşantepe Köyü'ndeki mezarı Fotoğraf: Hozan Adar/DW

Dosyadaki cinayet mesajları ne?

Narin soruşturmasına ilişkin en önemli delillerden biri Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi R.A. arasındaki silinen mesajlaşmanın kurtarılarak dosyaya girmesi oldu. Salim Güran, R.A.'ya Kürtçe gönderdiği ses kaydında "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş” diyor. R.A. ise "Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş" karşılığını veriyor. R.A. savcılık ifadesinde "Vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum" iddiasında bulundu. Yeniden gözaltına alınan R.A. da tutuklandı. Bu kayıt, amca Salim Güran'ın cinayeti azmettiricisi, yanında çalışan işçi R.A. ve Nevzat B.'nin ise cinayeti işleyen olabileceği yorumlarına neden oldu.

İfadelerdeki çelişkiler ve sahte ihbarlar neler?

Narin'in kaybolmasının ardından özellikle aramaları köy dışına yönlendirmek için tek kullanımlık hatlardan Jandarma'ya birçok ihbar yapıldı. Küçük kızın kaçırıldığı izlenimi de verildi. Ayrıca Salim Güran'ın yönlendirmesiyle Narin'in son görüldüğü saat olarak 17:40 ve 18:40 saatleri verilerek cinayet saati gizlendi. Salim Güran ifadesinde olay günü Nevzat B.'nin kendisini aradığında tarlada olduğunu ve devamındaki süreçte saat 20.00'ye kadar Nevzat B. ile hiç görüşmediğini iddia etti. Ancak HTS analizlerinde olay günü saat 15:21 ile 15:46 saatleri arasında Güran ile Nevzat B.'nin birlikte olduğu anlaşıldı. Anne Yüksel Güran, Narin'in kaybolduğu 15:15'te akrabaları Hediye ile evde olduklarını öne sürdü. Ancak anne Güran, müşteki olarak verdiği ilk ifadede, Hediye'nin saat 16:00 sıralarında eve geldiğini söylemişti. Cinayette rolü olduğu gerekçesiyle tutuklanan 15 yaşındaki işçi R.A. Salim Güran'ın üzerini değiştirmeye gitmesi dışında saat 20:00'a kadar hep yanında tarlada olduğunu iddia etti. Diğer şüpheli ifadeleriyle de Salim Güran'ın küçük kızın kaybolduğu zaman diliminde köyde olduğu belirlendi.

Narin kaybolduğunda babaya haber verildi mi?

Küçük kız kaybolduğunda eşi Yüksel Güran ve çocukları, durumdan baba Arif Güran'ı haberdar etmedi. Batman'a davetiye dağıtmaya giden Güran, olayı bir komşusunun aramasıyla öğrendi. Yüksel Güran, eşinin yolda telaşa kapılıp kaza yapmaması için haber vermediğini öne sürdü.

Narin'in babası Arif Güran Fotoğraf: Hozan Adar/DW

Baba Arif Güran serbest kaldıktan sonra ne dedi?

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından 8 Eylül'de gözaltına alınanlar arasında bulunan baba Arif Güran, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak Narin dosyasına sanık olarak girip girmeyeceği soruşturmanın tamamlanmasının ardından belli olacak. Cinayeti itiraflarından sonra Nevzat B.'nin işlemiş olduğunu düşündüğünü söyleyen Arif Güran, ağabeyi Salim Güran'ın Narin'i öldürmüş olabileceğini sanmadığını ifade etti. Arif Güran, kim işlediyse cezasını almasını istediğini dile getirdi.

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