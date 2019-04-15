Nantes Katedrali'nde kundaklama şüphesi

Fransa'nın Nantes kentindeki Saint-Pierre Katedrali'nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Nantes İtfaiye yetkilisi Laurent Ferlay BFMTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yangının birkaç saat içinde kontrol altına alındığını belirtti. Ancak katedral yangında ciddi hasar gördü. Yapının içindeki büyük orgun bulunduğu bölümün tamamen yıkıldığı ve platformun çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Savcılık: Tesadüf olamaz

Medyada yer alan haberlere göre yangının söndürülmesinde 100 itfaiye görevlisi görev yaptı. Savcılık kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Nantes Savcısı Pierre Sennes yaptığı açıklamada, yangının üç noktada çıktığını söyleyerek, bunun tesadüf olamayacağını belirtti. Uzmanlar gün içinde katedralde incelemelerde bulunacak. Başkent Paris’ten bir uzmanın da incelemelere katılacağı açıklandı.

Katedraldeki yangın akıllara Notre-Dame’daki yangını getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Notre-Dame'dan sonra Nantes'in kalbindeki Saint-Pierre-Saint-Paul alevler içinde" ifadesine yer verdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex itfaiyeye sergilediği çaba dolayısıyla teşekkür etti. Castex ayrıca, Nantes'le dayanışma mesajı verdi. Başbakan gün içinde Kültür Bakanı Roselyne Bachelot ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'le Nantes'e giderek incelemelerde bulunacak.

15. yüzyılda inşa edilen Nantes'teki katedralin kulesi ve çatısı daha önce, 1972 yılında çıkan bir yangında yanmış, yapılan uzun süreli restorasyon çalışmalarının ardından katedral 1985 yılında kapılarını yeniden açmıştı. Paris'teki dünyaca ünlü, 857 yıllık Notre Dame Katedrali de 15 Nisan 2019'da çıkan yangında büyük hasar görmüş, katedralde kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle kulelerden biri ve çatı tamamen çökmüştü.

dpa,AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe