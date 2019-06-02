 Nahles′in istifa kararı tepkilere yol açtı | ALMANYA | DW | 02.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Nahles'in istifa kararı tepkilere yol açtı

Almanya'da, koalisyonun küçük ortağı SPD'nin Genel Başkanı Andrea Nahles'in Genel Başkanlık ve Meclis Grup Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklaması partisi ve muhalefette farklı tepkilere yol açtı.

default

Nisan 2018'de Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı'na seçilen Andrea Nahles, Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde alınan yenilginin ardından parti içi eleştiriler üzerine genel başkanlık, meclis grup başkanlığı ve milletvekilliği görevlerini bırakma kararı aldı.

Nahles'in görevini bırakacağını ve tüm siyasi faaliyetlerine son vereceğini açıklamasına ilk tepki, SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner'den geldi. Alman haber ajansına (dpa) konuşan SPD Genel Başkan Yardımcısı Stegner, kararı saygıyla karşıladığını belirterek, "Son günlerde ve haftalarda parti içindeki tavır, Sosyal Demokrat değer yargısının bir parçası olan dayanışma ruhuyla bağdaşmıyordu" dedi.

Roth: SPD içinde bazıları utanmalı

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı SPD'li Michael Roth, Twitter mesajında Nahles'e destek verirken, "Sana karşı takınılan tavır utanç vericiydi. SPD içinde bazıları utanmalılar. Sen, tüm gücünle geçmişin bazı yaralarını en nihayetinde iyileştermeye çalıştın. Katkıların için teşekkürler. Kararına saygı duyuyorum" sözlerine yer verdi.

Hükümet ortağı CDU ise Nahles'in istifa kararının koalisyon hükümetine olumsuz yansımaması uyarısında bulundu. Parti yönetiminden yapılan açıklamada, "Tüm CDU'lular hükümetin devamına yönelik katkı sunmaya hazır olmalı" ifadesi yer aldı.

Muhalefetten siyasi istikrar vurgusu

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Nahles'in istifa kararını saygıyla karşıladığını belirtti, ancak onu istifaya götüren süreci eleştirdi. Politikanın bu kadar "Gaddar" olmaması gerektiğini belirten Bartsch, "Belki hepimiz bu konuya biraz kafa yormalıyız" dedi.

Dietmar Bartsch

Dietmar Bartsch

Yeşiller eşbaşkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck de yaptıkları ortak açıklamada, siyasi istikrar vurgusu yaparak, SPD'nin bir an önce yeni liderini belirlemesini istediler.

Nahles Pazartesi günü parti yönetimine, Salı günü ise SPD Meclis Grubu'na istifasını iletecek. Nahles'in yerine Rheinland Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer'in geçici olarak atanması bekleniyor. Dreyer, Rheinland Pfalz'ın ilk kadın başbakanı unvanına sahip.

Malu Dreyer

Malu Dreyer

SPD oy kaybetmişti

SPD Avrupa Parlamentosu seçimlerinde  Almanya'da yüzde 11,9 oranında oy kaybına uğrayarak yüzde 15,4 oy almıştı. CDU/CSU yüzde 7,5 oy kaybıyla yüzde 27,9 oranında oy almıştı. Bremen Eyalet Meclisi'nde yapılan seçimlerde ise SPD 73 yıl sonra hezimete uğramıştı. SPD 73 yıl sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkamamışttı. Bu sonuçlar SPD içinde yoğun tartışmalara neden olmuş, Genel Başkan Nahles eleştirilmişti.

DW/dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da koalisyon hükümetine seçmenden mesaj

AP seçim sonuçları Alman seçmenlerin siyasi partilere önemli bir mesajı olarak yorumlandı. Seçimin kazananı Yeşiller olurken Merkel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümeti ise oy kaybetti. Volker Witting'in analizi. (27.05.2019)  

Sosyal Demokratlar Bremen'de hezimete uğradı

Almanya'nın Bremen eyaletinde yapılan eyalet meclisi ve yerel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) 73 yıl sonra hezimete uğradı. (27.05.2019)  

Nahles'ten istifa kararı

Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde ciddi oy kaybına uğrayan Alman Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkan Andrea Nahles istifa edeceğini açıkladı. Nahles Meclis Grup Başkanlığı'nı da bırakacak. (02.06.2019)  

Benzer içerik

Berlin Andrea Nahles SPD-Vorsitzende

Nahles'ten istifa kararı 02.06.2019

Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde ciddi oy kaybına uğrayan Alman Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkan Andrea Nahles istifa edeceğini açıkladı. Nahles Meclis Grup Başkanlığı'nı da bırakacak.

Berlin Kramp-Karrenbauer und Nahles

Almanya'da koalisyon hükümetine seçmenden mesaj 27.05.2019

AP seçim sonuçları Alman seçmenlerin siyasi partilere önemli bir mesajı olarak yorumlandı. Seçimin kazananı Yeşiller olurken Merkel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümeti ise oy kaybetti. Volker Witting'in analizi.

Österreich Wien PK Vizekanzler Heinz-Christian Strache

Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache istifa etti 18.05.2019

Avusturya'da Başbakan Yardımcısı ve koalisyon ortağı FPÖ Genel Başkanı Strache iki görevinden de istifa etti. Strache, dün ortaya çıkan video skandalının ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Nahles'in istifa kararı tepkilere yol açtı

Almanya'da, koalisyonun küçük ortağı SPD'nin Genel Başkanı Andrea Nahles'in Genel Başkanlık ve Meclis Grup Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklaması partisi ve muhalefette farklı tepkilere yol açtı.  

FOTO-GALERİ

default

AB ülkelerindeki seçim sonuçlarına genel bakış

AB ülkelerinde düzenlenen seçimlerle üyeleri belirlenen Avrupa Parlamentosu'nda yeni sandalye dağılımı belli oldu. İşte Almanya dışındaki belli başlı AB ülkelerinde sandıktan çıkan sonuçlar...  