 Nahles Türkiye’ye mali yardım önerisini savundu | ALMANYA | DW | 22.08.2018

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ALMANYA

Nahles Türkiye’ye mali yardım önerisini savundu

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Nahles, tartışmalara yol açan Türkiye’ye mali yardım önerisini tekrarladı. Nahles, Türkiye’nin türbülansa girmemesinin Almanya’nın çıkarına olduğunu belirtti.

Deutschland Berlin Andrea Nahles, SPD-Vorsitzende zu Unionskrise (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles, ekonomik kriz içinde bulunan Türkiye’ye mali yardım yapılması önerisini tekrarladı. Nahles, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada "ABD’nin yaptırımları nedeniyle Türkiye'deki ekonomik ve mali kriz önemli ölçüde arttı ve gerçek bir tehdide dönüşebilir” dedi. Nahles, Almanya için bu durumun önemsiz olmadığını da sözlerine ekledi.

Sosyal Demokrat siyasetçi, "Türkiye'nin kaderinin bizim için önemsiz olmadığı konusunda bilinçli açık bir işaret” verdiğini belirtti. Avrupa’nın ve Almanya’nın çıkarları açısından Türkiye’nin türbülansa girmemesi gerektiğini vurgulayan Nahles, bunun "bütün bölgede istikrarsızlaşmaya yol açabileceğini” söyledi. Nahles, bu nedenle de Alman hükümetinin Türkiye ile "bütün düzeylerde diyalog içinde” kalmasının öneminin altını çizdi.

"Türkiye ile sıkı ekonomik ilişkiler korunmalı

Almanların vergileriyle toplanan paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimine mali destek olarak aktarılmasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Nahles, “Ben öyle bir şey söylemedim, burada belli ki bazı insanların kafasında serbest çağrışım oluşmuş” şeklinde konuştu. Almanya'da Türkiye’ye mali yardım konusunun tartışılmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Nahles, sıkı ekonomik ilişkileri korumanın ve pekiştirmenin Almanya’nın, Avrupa’nın ve Türkiye’nin çıkarına olduğunu ifade etti.

Nahles, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayının sonunda Almanya’ya yapmayı planladığı devlet ziyaretini de savunarak diyalog temelinde şekillendirilen dış politikanın dışında bir seçenek olmadığını belirtti. Nahles, ancak kritik konuların da “elbette konuşulması” gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha fazlasını okuyun: Alman iş çevreleri yardım önerisine nasıl bakıyor? 

Tartışma yaratan öneri

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Nahles, Pazar günü "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” açıklamasında bulunmuştu. Almanya'da tartışma yaratan öneriyi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel de reddetmişti. Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel'in şu an için Türkiye'ye yardım edilmesini düşünmediğini açıklamıştı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibet de, Türkiye'ye mali yardımının şu an için Alman hükümetinin gündeminde olmadığını vurgulamıştı. 

CDU’lu Hardt Türkiye’ye yardım önerisini reddetti

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Alman meclis grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt da şu aşamada Türkiye’ye mali yardım önerisi yapılmasını reddetti. Alman televizyonu ARD’ye açıklamalarda bulunan Hardt, “Türkiye’de herhangi bir değişim olmadan şimdi yardımda bulunursak, parayı israf etmiş oluruz” dedi. Hardt, öncelikle Türkiye’nin ev ödevlerini yapması gerektiğini belirterek izlenen siyasi çizginin hukuk devleti ilkeleri ve demokrasi yönünde değiştirilmesi gerektiğini altını çizdi. Hardt, Almanya’nın, ekonomik ve siyasi açıdan istikrarlı bir Türkiye’den yana olduğunu da sözlerine ekledi. 

Hristiyan Demokrat siyasetçi, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde bir çizgi izlediğini söylemek için de henüz erken olduğunu ifade etti. Hardt, Erdoğan’ın ülkeyi çıkmaza ve ciddi ekonomik sıkıntıya sürüklediğini görmesi gerektiğini dile getirdi. 

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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