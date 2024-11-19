Nagelsmann'dan Suudi Arabistan uyarısı: Ders almalıyız

Alman Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, Suudi Arabistan'da düzenlenmesi beklenen 2034 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekibinin Macaristan'la yapacağı Uluslar Ligi maçı öncesi Alman televizyonlarına konuşan Nagelsmann, "Katar'da çok fazla siyasi meselenin takım üzerinde baskı oluşturabildiğini gördük. Hepimizin bundan ders alması lazım" dedi.

Nagelsmann, Alman Milli Takımı'nın Katar'dan sonra Suudi Arabistan'da da insan hakları ve siyasetle ilgili tartışmalara girdiği takdirde bunun saha içi performansı etkileyebileceğini savundu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda bu tartışmalarla gündeme gelen Alman Milli Takımı, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. 2022 Dünya Kupası'nda gökkuşağı renkli kaptanlık bandı takılmasını yasaklayan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile başta bu karar olmak üzere çeşitli konularda görüş ayrılığı yaşayan Alman Futbol Federasyonu (DFB), yurt içindeyse Katar'daki insan haklarını yeterince gündeme getirmemekle eleştirilmişti. Alman Milli Takımı futbolcuları da Dünya Kupası'ndaki ilk maçında takım fotoğrafı çekilirken elleriyle ağızlarını kapatarak FIFA'nın yasağını protesto etmişti. Ancak Japonya'ya 2-1 mağlup olunan bu karşılaşma dâhil, maçlardaki başarısız sonuçların ardından futbolcular saha dışı konularla fazla ilgilenmekle suçlanmıştı.

"Biz, karar merci değiliz"

Suudi Arabistan konusunda kişisel görüşünden ziyade sportif konulara odaklanmak zorunda olduğunu belirten 37 yaşındaki Alman çalıştırıcı, "Suudi Arabistan'da her şeyin mükemmel gitmediğinin açık olduğunu düşünüyorum. Ama bizim değerlendirme kriterimiz bunlar değil. Bu benim yönetimimde mi olur bilmiyorum ama biz iyi bir turnuva çıkarabilmek için sportif anlamda hazırlanmaya odaklanmalıyız" dedi.

Eylül 2023'ten beri Alman Milli Takımı'nın başında olan Nagelsmann, "Sonuç olarak biz antrenörler ve takım olarak karar merci değiliz. Kararlar tamamen farklı alanlarda, farklı çevrelerde veriliyor" diye ekledi.

Alman Futbol Federasyonu, geçen Nisan ayında Nagelsmann'ın sözleşmesini ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar uzatmıştı.

Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası ev sahipliği için tek aday konumunda. 2030 Dünya Kupası ise İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Ancak bu kupanın ilk üç maçı, turnuvanın 100'üncü yıl dönümü sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Şu an 2030 Dünya Kupası ev sahipliği sürecinde de İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortak başvurusu dışında bir aday bulunmuyor.

2030 ve 2034 yıllarındaki turnuvalara ev sahipliği yapmaya hazırlanan bu ülkelerin başvuruları, 11 Aralık'ta FIFA üyesi 211 ülke tarafından oylanacak.

Julian Nagelsmann ve Joshua Kimmich Fotoğraf: Tom Weller/dpa/picture alliance

Kimmich: Biz futbolcuyuz, politikacı değil

Alman Milli Takımı kaptanı Joshua Kimmich de geçen hafta sonu Bosna-Hersek maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Almanya'nın takım, federasyon ve bir ulus olarak Katar'da "iyi bir izlenim bırakmadığını" söyledi.

"Ne yazık ki kendimizi siyasi olarak çok fazla ifade etmek zorunda kaldık" diyen Kimmich, bu nedenle "turnuvanın keyfinin kaçtığını" belirtti.

"Genel itibarıyla oyuncular olarak bazı şeyleri ve değerleri savunmamız gerektiğine inanıyorum. Ama diğer yandan siyaseten kendimizi ifade etmek bizim işimiz değil. Bu ülkede bununla ilgili uzmanlar var" dedi.

"Ben siyaset uzmanı değilim" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Biz futbolcuyuz, politikacı değil" ifadesini kullandı.

DW,dpa,Reuters/CÖ,JD

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