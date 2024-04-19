Nagelsmann Alman Milli Takımı'nın başında kalıyor

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, bu görevini 2026 yılına dek devam ettirecek. Almanya Futbol Federasyonu (DFB), 36 yaşındaki teknik adamla iki yıllık yeni bir sözleşme yapıldığını duyurdu. Böylece Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleştirilecek olan 2026 Dünya Futbol Şampiyonası yolunda da takımın başında olacak.

Kötü başlangıcın ardından gelen iyi sonuçlar

Geçen yıl Eylül ayında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bitene dek görevde kalmak üzere, Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen 36 yaşındaki Nagelsmann, Almanya'nın üst üste oynadığı iki maçta, Türkiye ve Avusturya'ya mağlup olması üzerine yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak daha sonra Alman Millilerin Fransa'yı deplasmanda 2-0, Hollanda'yı da kendi evinde 2-1 mağlup etmesinin ardından DFB yetkilileri Nagelsmann'a yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu. Bununla ilgili düşünmek için süre isteyen Nagelsmann'ın, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na 56 gün kala teklifi kabul ettiği duyuruldu.

DFB'nin resmi Milli Takım X hesabı, haberi "Julian kalıyor" mesajı ile kamuoyuyla paylaştı:

Kararın açıklanmasının ardından düşüncelerini kamuoyu ile paylaşan genç teknik adam, "Bu kalbin verdiği bir karar. Ülkenin en iyi oyuncularından oluşan Milli Takımı çalıştırmak büyük bir onur. Şimdi hep beraber kendi evimizde başarılı bir Avrupa Şampiyonası oynamak istiyoruz ve bunun için çok sabırsızız. Ardından da ekibimle birlikte Dünya Kupası mücadelesine atılacağımız için sevinçliyiz" dedi.

Federasyon Başkanı Neuendorf mutlu

Julian Nagelsmann'ın sundukları teklifi kabul etmesinden çok memnun olduğunu ifade eden Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ise, "Julian Nagelsmann'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra da görevde kalacak olması, DFB ve Milli Takım için güçlü bir mesaj. Zira o Avrupa'nın çok sayıda büyük kulübünün listesindeydi. Ancak Milli Takım Nagelsmann için sadece bir iş değil, bir gönül meselesi" ifadelerini kullandı. Böylece, bundan sonrası için daha güvenli bir şekilde planlama yapabileceklerini ifade eden Neuendorf, "artık tüm konsantrasyonumuzu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olmaya yönlendirebiliriz" dedi.

Julian Nagelsmann'ın ismi son günlerde, sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih'le birlikte de sık sık anılmaya başlanmış, Nagelsmann'ın Bayern yönetiminin favori teknik direktör adayı olduğu öne sürülmüştü.

dpa,SID / ET,JD

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