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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: DHA
PolitikaAlmanya

Nürnberg'de asılan Erdoğan seçim afişleri tartışma yarattı

3 saat önce

Almanya'nın Nürnberg kentinde, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan ve belediyenin izni ile asılan seçim afişlerinin gelen tepkiler üzerine indirildiği belirtildi.

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Almanya'nın Nürnberg kentinde, üzerinde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu seçim afişlerinin asılması sosyal medyada tepki topladı.

Türkçe olarak üzerinde, "Türkiye Yüzyılı için Doğru Zaman Doğru Adam" yazan afişte, "Zamanında Oyunu Kullan" ifadesi ile Almanya'da kayıtlı seçmenlere 9 Mayıs'a kadar sandık başına gitme çağrısı yapılıyor. "AK Parti" logosunun yer aldığı afişin altında da "Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg" yazıyor.

Beck: Buna kim izin verir?

Nürnberg'de asılı Erdoğan afişlerinin fotoğrafları, hafta sonunda sosyal medyada yayılmasının ardından tartışmalara neden oldu. Yeşiller partisinden Eski Milletvekili Volker Beck, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Nürnberg Belediyesi'ni etiketleyerek "Buna kim izin verir?" diye sordu.

Beck'in sorusuna Nürnberg Belediyesi sosyal medya hesabından, "Seçim kampanyası nedeniyle özel kullanım çerçevesinde tarihi kentin dışında 22 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar 25 afişe izin verildi" sözleriyle yanıt verdi.

Özel kullanım, afiş asılması gibi kamusal alanın kullanılması için izin gerektiren durumlara işaret ediyor. Volker Beck'in Nürnberg Belediyesi'nin yanıtının altına eklediği "Bu özel kullanım için kim başvurdu? AKP mi, başka bir organizasyon mu? Hangisi?" sorusu ise cevapsız kaldı.

Belediye Başkanı'na açık mektup

Erdoğan afişlerinin Nürnberg'e belediyenin onayı ile asılmış olmasına tepki gösteren Duisburg Essen Üniversitesi Öğretim Üyesi Burak Çopur, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König'e açık bir mektup yazarak belediyenin kararını "cahilce" olarak nitelendirdi. "50 bin deprem kurbanında AKP'nin sorumluluğu ve Erdoğan'ın korkunç insan hakları sicili göz önünde bulundurulduğunda Belediye'nin kararını alaycı ve son derece cahilce bulan tek kişi ben değilim" ifadelerini kullanan Çopur, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili König'e bu karardan vazgeçme çağrısı yaptı.

Afişler indirildi

Çopur  daha sonraki paylaşımda ise "Güneşli bir pazar gününde Nürnberg şehrinin, Erdoğan afişlerinin asılmasıyla ilgili vermiş olduğu kararı bugün sivil toplum olarak baskı kurup, afişleri belediye tarafından geri toplattık" bilgisini paylaştı. Çopur, Bavyera parlamentosu Milletvekili Cemal Bozoğlu'nun da buna katkı sağladığını bildirdi.

Ancak afişlerin kaldırıldığı yönündeki paylaşımlara rağmen sosyal medyada tartışmalar sürdü.

Tartışmalar sona ermedi

Augsburg Belediye Meclisi'nin Yeşiller partili üyesi Serdar Akın, sosyal medya hesabından, "Nürnberg'den Erdoğan afişlerinin indirildiği haberleri" geldiğini belirterek, Nürnberg Belediyesi'ne konunun aydınlatılması çağrısında bulundu. Akın'ın "Önemli: Bu 'Almanya'daki Türk seçim kampanyası' değildi. Bunun için bütün partilerin aynı haklara sahip olması gerekirdi. Bu bir otokrat için yapılan tanıtımdı" şeklindeki ifadesine ise Nürnberg Belediyesi'nden yeni bir yanıt geldi.

Nürnberg Belediyesi yanıtında "Bir herkese eşit muamele yapıyoruz ve yasal olarak bunu yapmakla yükümlüyüz. Diğer partilerin de afiş asmak için başvuruda bulunma hakkı var. Partilerin bu haklarını kullanıp kullanmayacakları kendi kararlarıdır. Bu durumda diğer partilerin böyle bir başvurusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Türkiyeli seçmen kime oy verecek?

Yurt dışında ve gümrük kapılarında 14 Mayıs seçimleri için 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Yaklaşık 1,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Almanya'daki oylar, seçim sonuçları açısından önem taşıyor. Yüksek Seçim Kurulu Almanya'da 26 merkezde oy kullanılmasını öngörmesine rağmen, Almanya sadece 16 merkezde sandık kurulmasına izin verdi.

DW / JD, ET

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