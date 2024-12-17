Nükleer silahlardan sorumlu Rus general öldürüldü

Rus haber ajanslarına göre Rusya'nın başkenti Moskova'da nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan sorumlu birimlerin komutanı Korgeneral Igor Kirillov, evinin yakınlarında bir scootera gizlenmiş bombanın patlaması sonucunu hayatını kaybetti. Patlamada Krillov'ın yanında bulunan emir subayının da öldüğü bildirildi.

Saldırının meydana geldiği yer Fotoğraf: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Rus haber ajansı Tass'ta yer alan habere göre soruşturma heyetinin sözcüsü Svetlena Petrenko, olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını söyledi.

Igor Kirillov Ukrayna'da gıyabında yargılanıyordu

Rus ordusunun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma birimini yöneten Kirillov, uluslararası yaptırım listelerinde yer alıyordu.

Kyiv Inependent gazetesinin haberine göre Kirillov, Ukrayna'da "Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı" suçlamasıyla gıyabında yargılanıyordu ve ilgili davaya Pazartesi günü devam edilmişti.

Habere göre, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 4 bin 800 kimyasal silah saldırısını kayıt altına aldı.

Haberde, en az 2 bin Ukraynalı askerin kimyasal silah saldırıları sonucu hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi.

İngiltere'den yaptırım

İngiltere hükümeti Ekim ayında Kirillov ve birimine "bu barbarca silahların konuşlandırılmasına yardımcı oldukları" gerekçesiyle yaptırım uygulamış, Moskova ise bu suçlamaları reddetmişti.

Saldırının meydana geldiği yer Fotoğraf: Maxim Shemetov/REUTERS

İngiltere ve ABD, Rusya'yı Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ederek Ukrayna birliklerine karşı zehirli madde kloropikrin kullanmakla suçlamıştı.



Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kloropikrin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nin (OPCW) yasakladığı maddeler arasında yer alıyor.



Kirillov'un Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Moskova'da bu tür bir patlamada öldürülen en üst düzey Rus askeri yetkili olduğu belirtiliyor.

Reuters,AFP/HS,BÖ

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