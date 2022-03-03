 Nükleer silah uzmanı: Nükleer savaş olasılığı arttı | DÜNYA | DW | 04.03.2022

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DÜNYA

Nükleer silah uzmanı: Nükleer savaş olasılığı arttı

Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı nükleer silahlar uzmanı James Acton, DW'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer tehditlerini analiz etti. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından sonra nükleer alarm seviyesinin yükseltilmesi aslında ne anlama geliyor? Putin nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? Diğer ülkeler nasıl tepki vermeli?

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People remove debris at the site of a military base building that, according to the Ukrainian ground forces, was destroyed by an air strike, in the town of Okhtyrka in the Sumy region, Ukraine February 28, 2022. Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian ground forces/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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