Nükleer füzyon geleceğin enerji kaynağı olabilir mi?

AB Komisyonu tartışmalı çevre kararını onayladı

AB Komisyonu, doğal gaz ve nükleer enerjiye yapılan yatırımları geçici olarak iklim dostu olarak sınıflandırma kararı aldı. Bu durumda, 2045 yılına kadar nükleer santrallerin inşasına izin verilebilecek.