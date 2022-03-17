 Nükleer füzyon geleceğin enerji kaynağı olabilir mi? | YAŞAM | DW | 25.03.2022

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YAŞAM

Nükleer füzyon geleceğin enerji kaynağı olabilir mi?

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, özellikle Avrupa'da fosil yakıtlardan üretilen petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji kaynaklarına alternatif arayışını hızlandırdı. Ülkeler fosil enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltarak çevre dostu alternatiflere yönelmeyi istiyor. Nükleer füzyon enerjisi henüz kullanılmadı ancak 35 ülkenin katılımıyla reaktör inşaası sürüyor.

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