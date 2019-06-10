 Nükleer anlaşmayı kurtarmak için diplomasi trafiği | DÜNYA | DW | 19.06.2019

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DÜNYA

Nükleer anlaşmayı kurtarmak için diplomasi trafiği

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmasını önlemek için yeni bir plan yaptığı belirtiliyor. Daha önce Batılı ülkelere 60 gün süre veren İran ise mühleti uzatmayacağını duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin İran üzerindeki baskısının devam edeceğini ancak savaş istemediklerini söyledi. Pompeo İran'ı saldırganlıktan caydırmaya devam edeceklerini belirtti. (18.06.2019)

İran Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerini hedef alan saldırılardan sorumlu olduğu iddiasını reddetti. ABD saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tutmuştu. (14.06.2019)

İki petrol tankerine düzenlenen saldırı sonrası ABD ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken Hürmüz Boğazı yeniden gündemde. Boğaz dünya petrol nakliyatı açısından hayati önem taşıyor. (14.06.2019)

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın Tahran'ı anlaşmada tutmak için yeni bir girişim planı yaptığı belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, E3 olarak anılan üç ülkenin önümüzdeki günlerde diplomatik trafiği artıracağını belirtti.

Nükleer anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak komitenin iki hafta içerisinde toplanabileceği bilgisi Reuters'ın haberinde yer aldı. ABD'nin anlaşmadan çekilme kararı sonrası, olası bir görüşmede Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Almanya, İran, Rusya ve AB masaya oturacak.

İngiliz, Fransız ve Alman Dışişleri Bakanlarının anlaşmayı ele almak üzere Tahran gidebileceği de aktarılıyor. Bu ziyaretin şu an için bir seçenek olarak görüldüğü belirtiliyor. 

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un 27 Haziran'da Paris'te E3 ülkelerinin politika direktörleri ile bir araya geleceği de aktarılıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar E3 ülkelerinin İran'ın mevcut anlaşmayı sürdürme ısrarından yorulduğunu da dile getiriyor. Tahran'ın tavrını sürdürmesi durumunda BM yaptırımlarını yeniden devreye sokma dışında geriye az seçenek kaldığı belirtiliyor. Reuters'ın haberinde İran'ın nükleer programını kısıtlamak için 15 yıldır yürütülen diplomatik çabalarda sona gelinmiş olabileceği belirtiliyor.

İran geri adım atmıyor

Diplomatik çözüm arayışı sürerken İran, daha yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye Temmuz'da başlayacağını duyurdu. İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Behruz Kemalvendi, "İran'ın anlaşmaya imza atan ülkelere verdiği iki aylık süre uzatılamaz" diye konuştu.

İran Mayıs ayında yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırımlarına karşı ekonomisinin korunması talebinde bulunmuştu. Batılı ülkelere 60 gün süre tanıyan İran, aksi halde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artıracağını açıklamıştı. Tahran'ın verdiği süre 8 Temmuz'da doluyor.

İran Pazartesi günü yaptığı açıklamada da nükleer anlaşma ile 300 kilogram olarak sınırlandırılan zenginleştirilmiş uranyum stoğunu aşacağını açıklamıştı.

Tahran'ın açıklamasının ardından ABD, Ortadoğu'ya bin yeni asker gönderme kararı aldığını açıkladı. Mayıs ayından petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından da bölgeye bin 500 ek asker gönderilmişti. 

ABD'de Trump yönetimi geçtiğimiz yıl nükleer anlaşmadan çekilerek, yaptırımları devreye sokmuştu.

rtr/ÖA,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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