MZ: SPD’nin ileri gelenleri yanlış hesap yaptı

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri arasında hafta sonunda yapılan oylamada CDU/CSU-SPD koalisyonunu sert bir dille eleştiren Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans eş genel başkan seçildi. Bu durum büyük koalisyonun geleceği açısından belirsizliğe yol açtı.

Weiden’da yayımlanan Der neue Tag gazetesinin konuyla ilgili yorumu şöyle:

“SPD’nin yeni eş başkanları var, Almanya şokta. Hafta sonuna tek soru damga vurdu: Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans'lı SPD büyük koalisyondan ayrılır mı? Büyük koalisyon nereye gidiyor? Ancak bunun yanıtı tali bir öneme sahip. Büyük koalisyonun geleceğiyle ilgili tartışmalar bir bardak suda fırtına koparmaktan başka bir şey değil. Burada mevzubahis olan aslında çok daha fazlası. Konu sosyal demokrasinin önümüzdeki yıllardaki yönü. Bunu göremeyen yanılgıya düşmüştür. Yanılmak insana mahsus.”

Halle’de yayımlanan Mitteldeutsche Zeitung’un yorumunda, çıkan sonucun yapılan yanlış hesaplardan kaynaklandığına vurgu yapılıyor:

“Partinin önde gelen isimlerinin yanlış hesap yaptığı görülüyor. Başbakan yardımcısı olarak anketlerde iyi sonuçlar elde eden ancak partiye duygusal anlamda ulaşmayı başaramayan Scholz yerine, aralarından başka bir isim öne çıkmalıydı. Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil’a neden aday olmadığı sorulmalı. Partiyi büyük koalisyon rotasında tutma şansı Scholz’dan çok daha yüksekti. Zayıfların zaferi SPD’nin zirvesinde kendi üyelerine karşı duyarlılık eksikliğinin bir faturası.”

Neue Osnabrücker Zeitung’un aynı konudaki yorumu ise şöyle:

“Amerikalıların Trump’ı var. İngilizlerin Brexit’i... Almanya’nın ise şimdi Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans'ı var. 115 bin üye SPD’nin bu iki kavgacısını seçti. Hükümeti sallantıya sokmak ve bir zamanlar çok gurur duyulan sosyal demokrasiyi kaosa sürüklemek için parti üyelerinin dörtte biri yetti. Deneyin böyle kötü sonlanması Stephan Weil veya Franziska Giffey gibi az sayıda umut vadeden ismin kendini geri çekmesinde yatıyor. Öne çıkma cesareti gösteren Olaf Scholz ise yenildiğiyle kaldı.”

Süddeutsche Zeitung'da yayımlanan yorumda ise SPD’nin büyük koalisyondan çekilmesinin kolay olmadığı görüşüne yer veriliyor:

“Sosyal demokratların büyük koalisyondan ayrılması ancak bunun için ikna edici argümanlar getirebilmeleri halinde mümkün. Büyük koalisyonun şimdiye kadarki bilançosu bu argümanları ortaya koyamıyor. SPD emeklilik ve aile politikalarının da aralarında bulunduğu konulara çok fazla ağırlık verdi.”

dpa/BW,TY

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