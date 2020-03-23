MZ: Normale dönüş senaryoları üzerine kafa yormak gerekiyor

Mitteldeutsche Zeitung'da yer alan yorumda, salgın nedeniyle getirilen olağanüstü koşullardan normal hayata dönme senaryoları üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurgulanıyor:

"Yaşı ileri olanlar hastalık, ölüm ve toplumsal izolasyondan korkarken gençler gerçekten maddi güvenceleri ve yaşam perspektiflerini kaybetmekten korkuyor. Bu korkuları karşılaştırmak mümkün değil. Doğru olan, sosyal ve ekonomik hayatı durdurmanın aylarca sürmemesi gerektiği. O yüzden normale dönüş senaryoları üzerine kafa yormak gerekiyor. Akla tabii sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasından yaşı ileri kişiler ve risk gruplarını muaf tutmak geliyor. Ancak çözüm bu kadar basit değil. Zira yaşı ileri kişiler ve kronik hastalar da diğer herkes gibi hakları olan vatandaşlar. Ve bu grup çok geniş."

Südwest Presse adlı gazetede özel sektörün koronavirüs odaklı üretime yoğunlaşmasının arka planı sorgulanıyor:

"İş dünyasından çok sayıda olumlu haber alabilmemiz güzel. Örneğin Bosch, korona testini hızlandırmayı başardı. Diğer yandan iş dünyası, şu anda faal olmamalarından yararlanarak kendi malları yerine koruyucu maske üretmeye kalkışıyor. Bunu elbette çok az firma insan sevgisinden yapıyor. Olay daha ziyade para kazanmak veya iyi bir PR kampanyasıyla imajını kuvvetlendirmekten ibaret. Ama bu önemli değil. Önemli olan, faydalı bir iş yapıyorlar. Kapitalizm gelmiş geçmiş en büyük dönektir. Başarısı da bundandır."

Süddeutsche Zeitung'un yorum sütunlarında, koronavirüs salgınının giderek yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devlete ve özgürlüğe bakış açısı eleştirilerek virüsün kimliğine bakmaksızın herkese bulaştığı vurgulanıyor:

"ABD'de gerçek bir sosyal sistemin olmaması, Amerikalıların özgürlükten ne anladığının olumsuz yanı. Şirket kurma, bir meslek seçme, zengin olma özgürlüğü olan, bu sorumluluğu firma iflas ettiğinde, iş pozisyonu iptal edildiğinde veya banka limiti aşıldığında da taşıyor. Bu çerçevede hastalık bile özel bir durum. Düşünce şu: Devlet neden insanların hatalı davranışlarından ötürü devreye girsin? Koronavirüs şimdi bu kafa yapısının absürdlüğünü su yüzüne çıkarıyor. Virüs, insanın ne kadar para kazandığını, ne sıklıkla dua ettiğini ve ne tür kararlar aldığını sormuyor. Hem milyardere hem fakir fukaraya hem sofuya hem hedoniste hem inançlıya hem de ateiste bulaşıyor. Kimse güvende değil. Virüs sağlıklı olanları hasta ediyor, çalışanları işinden ediyor, varlıkları yok ediyor. Böyle bir durumda devlet müdahale etmezse kim müdahale edecek?"

Stuttgarter Zeitung'da yer alan yorumda, pandemi nedeniyle alınan olağanüstü önlemlerden normal hayata ne zaman dönüş yapılacağı tartışılıyor:

"Sosyal yaşamımızı ve ekonomiyi, toplumumuzun özgürlükçü çekirdeğini ve ekonomik temelini kalıcı olarak tehlikeye atmaksızın daha ne kadar sıfır noktasına itebiliriz? İletişim kısıtlamalarını yumuşatma ve normal yaşama dönmenin zamanı ne zaman gelecek? Ne hızda ve hangi şartlar altında? Tüm bu soruları sormak gerekiyor. Er ya da geç yanıtlara ihtiyaç duyacağız. Ancak bu yanıtları şimdi vermeye çalışmak yanlış ve tehlikeli olur."

BÜ/HS

©️ Deutsche Welle Türkçe