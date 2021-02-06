 Myanmar′da genel grev çağrısı | DÜNYA | DW | 08.02.2021

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DÜNYA

Myanmar'da genel grev çağrısı

Bir hafta önce ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da genel grev çağrısı yapıldı. Protestoların devam ettiği ülkede sosyal medyaya erişim engeli sürüyor.

Myanmar Proteste

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine bir hafta öne yönetime el koyan orduya karşı protestolar sürüyor. Ülkenin önde gelen aktivistleri genel grev çağrısı yaparken, hafta sonu başlayan gösteriler bugün de devam etti. Ülkenin kuzeyindeki Mandalay kentinde geniş katılımlı bir protesto düzenlenirken, ülkenin en büyük kentlerinde Yangon ve başkent Naypyidaw'da da darbe karşıtı eylemler gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medyadaki fotoğraflarda güvenlik güçlerinin göstericilere tazyikli su ile müdahale ettiği görüldü.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, ülkede hafta sonu düzenlenen darbe karşıtı protestolara on binlerce kişi katıldı. Göstericilerin protestolarda "Ana Suu'yu derhal serbest bırakın," "Ordu diktatörlüğüne son" gibi sloganların yer aldığı dövizler taşıdığı görüldü. Geçen hafta da çok sayıda memur, hemşire, mühendis, öğretmen gibi devlet görevlileri darbeye tepki göstermiş ve iş bırakma eylemi yapmıştı. Göstericiler darbenin ardından görevden alınarak ev hapsine konulan Myanmar Devlet Danışmanı Aung San Suu Kyi'nin ve tutuklu diğer politikacıların serbest bırakılmasını talep ediyor.

Myanmar Proteste

Sosyal medyaya erişim engeli sürüyor

Ülkede eylemlerin büyümesi üzerine ordunun geçmişte olduğu gibi protestoları şiddet kullanarak bastırması endişesi büyüyor. Askeri yönetim hafta sonu protestocuların sosyal medya üzerinden organize olmasını engellemek için interneti kapatmıştı. Dünya genelindeki internet kısıtlamalarını izleyen Netblocks'un verdiği bilgilere göre, Myanmar'da tekrar internete erişim sağlanabiliyor ancak sosyal medyaya erişim kısıtlaması devam ediyor. Askeri yönetim darbenin ardından Facebook'a erişim engeli getirmiş, protestocular ise organize olmak için diğer sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'a yönelmişti. Ülkede cumartesi gününden bu yana bu iki platforma da erişim sağlanamıyor.

Myanmar'da bağımsız bir gözlemci grubu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği'nin verdiği bilgilere göre darbenin gerçekleştiği 1 Şubat tarihinden bu yana çoğu politikacı 165 kişi tutuklandı, sadece 13 kişi serbest bırakıldı. Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 tarihinde yapılan genel seçimlerde hile yapıldığını iddia etmiş, Aung San Suu Kyi'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) seçimi açık bir biçimde kazanmış olsa da sonucu tanımamıştı. 1 Şubat Pazartesi günü yönetime el koyan ordu, Devlet Danışmanı Aung San Suu Kyi ile birlikte çok sayıda siyasetçiyi gözaltına almıştı. Aung San Suu Kyi, 1991'de 'demokrasi ve insan hakları için verdiği şiddetten uzak mücadele' nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

dpa,AP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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