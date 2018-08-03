 Myanmar soykırım iddialarını reddetti | DÜNYA | DW | 28.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Myanmar soykırım iddialarını reddetti

Rohingya Müslümanlarına karşı işlenen suçların "soykırım niyeti" taşıdığı belirtilen BM raporundaki iddialar Myanmar tarafından reddedildi. Hükümet sözcüsü "bağımsız" bir komisyonun ihlalleri tespit edeceğini söyledi.

Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Rohingya Müslümanları (Arşiv)

Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Rohingya Müslümanları (Arşiv)

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Bağımsız Uluslararası Myanmar Hakikat Misyonu'nun ülkedeki dini azınlık olan Rohingya Müslümanlarına karşı son bir yıldır devam eden askeri operasyonlarda ordunun "soykırım niyeti" taşıdığı bulgusuna ulaşan raporu sonrası Myanmar hükümeti karşı açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing hakkında soykırım suçlaması yapıldı

Alman haber ajansı dpa'ya cep telefonu mesajı ile açıklama yapan Myanmar Hükümet Sözcüsü Zaw Htay, kendi oluşturdukları bağımsız bir komisyonun Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı insan hakları ihlallerini araştırdığını söyledi.

İnsan hakları örgütleri ise hükümet güdümünde faaliyet gösteren bu araştırma komisyonunun suçluları aklamaktan başka bir işlevinin olmayacağını ve Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı ihlallerin sorumlularının hesap vermeyeceğini savunuyor. Myanmar geçen yıl BM İnsan Hakları Konseyi'nin ülkedeki hak ihlallerini tespit etmek için yaptığı başvuruyu reddetmiş, BM gözlemcilerinin ülkeye girişine de engel olmuştu.

Önerdiğimiz linkler

BM müfettişleri, Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarına karşı yürüttüğü operasyonların "soykırım niyeti" taşıdığını açıkladı. Müfettişler genelkurmay başkanı ile beş generalin yargılanması gerektiğini belirtti. (27.08.2018)

DW Akademisi, bir yıl önce Myanmar’daki şiddetten kaçıp komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingyalara gazetecilik eğitimi veriyor. Akademi’nin projesi genç gazeteci adaylarına bölge hayatına katılımın yolunu açıyor. (23.08.2018)

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Bangladeş'teki Rohingya kadın mültecilerin sağlık sorunları ve cinsel istismar tehdidi altında bulunduklarını ve ihtiyaç duydukları malzemelere erişimleri olmadığını açıkladı. (20.08.2018)

BM Güvenlik Konseyi temsilcileri Myanmar'da gördükleri şiddet nedeniyle Bangladeş'e kaçan Rohingyaların kaldığı mülteci kamplarını ziyaret etti. Heyetin Myanmar lideri ile görüşmesi de bekleniyor. (29.04.2018)

Myanmar ordusu, 10 Rohingya'yı öldürdükleri gerekçesiyle yedi askeri hapis cezasına çarptırdı. Askerlerin cezasını çalışma kampında çekecekleri belirtildi. (10.04.2018)

Zaw Htay açıklamasında ayrıca raporda ismi geçen ve haklarında "soykırım", "savaş suçu", "insanlığa karşı suç işleme" suçlamalarının yer aldığı 20 bireyin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yasaklanması ve toplam 12 milyon kişinin takip ettiği 52 sayfanın kapatılmasıyla ilgili olarak da sosyal medya platformunun yöneticileriyle görüştüklerini kaydetti. Sözcü, "Hükümet ile Facebook arasındaki bağlantı konusunda birçok yanlış anlaşılma bulunuyor" ifadesini kullandı ve içerik düzenleyicilerin ifade özgürlüğüne saygı duyması gerektiğini ekledi.

Türkiye ve ABD'den açıklama

BM'nin Myanmar raporu üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Raporun içeriğinin Rohingya Müslümanlarının içinde bulunduğu durumun vahametini açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, Myanmar yönetimine çağrıda bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar hükümetini "uluslararası toplumla işbirliği halinde sorunun kalıcı çözümüne yönelik adımlar atmaya" ve Arakan vilayetinde zorla yerlerinden edilmiş Rohingya Müslümanlarının "güvenli, onurlu ve kalıcı şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak koşulları oluşturmaya" davet etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Myanmar'da bir soykırım ya da insanlığa karşı suçun gerçekleşip gerçekleşmediğine dair kararın "mevcut verilerin geniş kapsamlı bir değerlendirmesi ve ilgili hukuki analiz" yapıldıktan sonra verileceğini kaydetti.

BM raporunun açıklanmasından bir gün önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak Rohingya Müslümanlarının son bir yılda yaşadıklarını "etnik temizlik" olarak değerlendirmiş ve "sorumluların hesap vereceğini" kaydetmişti.

"Soykırım niyeti"

BM Bağımsız Uluslararası Myanmar Hakikat Misyonu, Pazartesi günü dünya kamuoyu ile paylaştığı raporunda Rohingya Müslümanlarına karşı yürütülen operasyonlarda Myanmar ordusunun "soykırım niyeti" taşıdığını ve Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile beş generalin "soykırım", "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" ile yargılanması gerektiğini kaydetmişti.

Raporda ayrıca Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ülkede nefret söyleminin yayılmasında rol oynadığı ve ordunun Arakan, Kaçin ve Şan vilayetlerinde insanlığa karşı ve savaş suçu işlemesine engel olamadığı ifadeleri yer almıştı. Nüfusunun çoğunluğu Budist olan Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanları, devlet tarafından resmi bir azınlık olarak tanınmıyor.

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Tozlu, sıcak ve kalabalık

    On yıllardır Rohingyalar Myanmar’dan Bangladeş’e göç ediyor. Kutupalong bölgesinde sığınmacıların yerleştiği kamplardaki insan sayısı 2017 yılındaki kitlesel göçle birlikte hızla yükseldi, yeni kamplar kuruldu. Neredeyse Almanya'nın Köln şehri büyüklüğündeki hiçbir altyapısı olmayan bu bölgede yaklaşık 1 milyon sığınmacı yaşıyor.

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Her şeye rağmen futbol ateşi dinmiyor

    Kutupalıng’daki sığınmacı kampının girişinde farklı ülkelerin ulusal bayrakları dalgalanıyor. Dünya Kupası esnasında çoğunlukla Brezilya ya da Arjantina bayrağı kimi zaman da Alman bayrağını görmek mümkündü. Kamptaki futbol ateşini fark etmemek mümkün değil. Koşullar ne kadar zor olursa olsun hayatta sevinilecek şeyler yine de bulunuyor.

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Muson selleri ve toprak kaymaları

    Kamptaki yaşam zora karşı mücadele demek. İlkbaharda tayfunlar, muson sezonunda sağanak yağışlar kampı tehdit ediyor. “Plonga Hota” isimli vatandaş gazeteciliği örneği olan bir programda önemli bilgiler paylaşılıyor: Çadırların iskeletini güçlendirebileceğiniz bambuları nereden temin edebilirsiniz? Çamur seli bastığında kampın hangi bölgeleri boşaltılmak zorunda?

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Kampta yaşam

    Programın amacı, insanların gündelik kaygılarını gözeterek onların kimlik algılarını kuvvetlendirmek. Haberci gençler Rohingyalara ve Bangladeşlilere soruyor: Kötü hava şartları nedeniyle daracık bir çadırın içinde tüm aile bireyleri ile birlikte saatler boyunca vakit geçirmek zorunda kaldığınızda ne yapıyorsunuz?

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Yaratıcı fikirleri toplamak

    Vatandaş gazetecilerinin amacı dinleyicilere ilham verecek yapıcı fikirleri ortaya çıkarmak. Muhabir Sajeda dar bir alanda besin üreticiliği yapabilmenin yollarından biri olan dikey bahçeciliğe ilişkin bir haber yapıyor. Özellikle yağmur sezonunda hijyenik nedenlerle yaygınlaşan hastalıklara karşı ev yapımı ilaçlar da haberler arasında yer alıyor.

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Kayıp bir nesil yerine eğitim

    Kampta yaşayan çocuklar evin yolunu nasıl buluyor? Bir göçmen kampında kaybolmamak için çocukların ne yapması gerekiyor? Kampta bulunan “eğitim merkezlerine” nasıl başvurabilirler? Muhabir Iqbal kampta yaşayan ve gidebilecek bir okulları olmayan bu çocukların eğitimi konusuyla ilgileniyor.

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Fil alarmı

    Sığınmacı kampı Asya fillerinin göç yolları üzerinde bulunuyor. Kamp ilk kurulduğunda filleri avlamaya çalışan pek çok kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler sığınmacılara fillerle nasıl geçinebileceklerini anlatan eğitimler veriyor.

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Yerli halktan tavsiyeler

    Sığınmacılar bilmese bile bir fil yaklaştığı zaman ne yapılması gerektiğini bölgenin yerlileri uzun yıllardan beri edindikleri deneyimlerden biliyorlar. Sakinliğinizi bozmayın ve sessiz olun. Fil kendiliğinden uzaklaşır.

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Yeşil tepeler

    Bazı Bangladeşliler sığınmacı kamplarında iş bile bulabiliyor. Ama sığınmacılar geldikten sonra yiyecek fıyatlarının pahalılaşmasından şikayet edenler de var. Ya da göçmen kampına yer açmak ve ev yapmak için ağaçların kesilmesinden rahatsızlık duyanlar da. Bu yüzden hazırlanan radyo programında yerli insanların önem verdiği konulara ilişkin de sığınmacılara bilgi veriliyor.

  • default

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Sağduyulu yaklaşım

    Tartışma yaratması söz konusu olan konulara sağduyulu yaklaşabilmek için program ekibi bir danışmanla çalışıyor. Politika programın bir parçası değil.

  • Bangladesch Flüchtlingslager Kutuopalong (DW/A. Marshall)

    Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

    Trauma überwinden

    Zum Jahrestag des Beginns der Massenflucht am 25. August kommen auch traumatische Erfahrungen zur Sprache. Aber zugleich erzählen Menschen, wie sie das Trauma in kleinen Schritten angehen.


DW,dpa,rtr/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bangladeş’teki Rohingya: Büyük göç 1 yaşında

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş’e sığınan yüzbinlerce Rohingyanın kitlesel göçü 1. yaşında. Bir milyona yakın insanı barındıran kamplarda yaşam zor ama sığınmacılar her şeye rağmen hayatta sevinilecek şeyleri buluyor. (25.08.2018)  

Benzer içerik

USA Mevlut Cavusoglu, Außenminister Türkei & Mike Pompeo in Washington

Türkiye ile ABD "sorunların çözümü için" çalışacak 03.08.2018

Yaptırım gerginliği sürerken Singapur’da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo "sorunları çözmeye çalışmayı sürdürme" konusunda mutabık kaldı.

Iran, ein Bild von US-Präsident Donald Trump auf der Titelseite in der Hauptstadt Teheran

ABD'nin İran yaptırımları başlıyor 06.08.2018

ABD'nin İran'a karşı uygulamaya koyacağı yeni yaptırımlar bu hafta başlıyor. İlk etapta ticaret ve döviz işlemleri hedef alınacak.

USA | Pressesprecherin Außenministerium Heather Nauert

Nauert: Anlaşma olsaydı papaz Brunson evinde olurdu 08.08.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile papaz Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimde bir ön mutabakata varıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Türkiye'den bir heyet bugün ABD'de temaslarda bulunacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Gözaltı kamplarından Avrupa'ya yolculuk

AB, Libya'daki gözaltı merkezlerinde tutulan mültecileri Nijer'de BM'ye bağlı sığınma yerlerine naklediyor. İnsan kaçakçılarının eline düşen birçok mülteci, Nijer'de AB ülkelerine yerleştirilmeden önce hem psikolojik danışmanlık alıyor hem de güvenli bir ortamda kalıyorlar.  

FOTO-GALERİ

default

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

Yemen savaşında en az 50 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede kanser, kolera ve sıtma gibi hastalıklar yayılmış durumda. 