Muz yeme paylaşımlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Türkiye'de sokak röportajında konuşan bir kişinin Suriyeli sığınmacıları kast ederek, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" şeklindeki sözleri üzerine, sosyal medyadan muz yeme görüntüleri paylaşan Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan 7'sinin sınırdışı edilebilmesi için işlem başlatıldı.

Polis, sosyal medyada "provokatif amaçlı" muz videosu paylaştıkları belirtilen 31 şüpheliye yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin İstanbul Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine dün ve bugün operasyon yaptı. Operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında 2 şüphelinin 26 Ekim tarihinde Hollanda'ya gittiği, 7 şüphelinin İstanbul dışında ikamet ettiği belirlenirken 11 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yakalanan 11 şüphelinin emniyette "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçundan işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği kaydedildi.

Video izle 03:46 "Her bir Suriyelinin suç makinası olduğu gibi bir algı söz konusu"

İstanbul İl Göç İdaresi tarafından dün akşam yapılan açıklama da, "provokatif paylaşımlara" ilişkin Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 7 kişinin yakalandığı belirtilmiş ve adli işlemlerin ardından bu kişiler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını duyurulmuştu.

Türkiye'de halen 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Ülkede giderek etkisi daha fazla hissedilen ekonomik kriz nedeniyle sığınmacılara yönelik tepkiler de artıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu büyük kentlerde Suriyeli esnaf ve işçilere yönelik ırkçı saldırılar meydana gelmiş, Suriyelilere ait bazı işyerleri yağmalanmıştı.

dpa,DHA/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe