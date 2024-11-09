Mutluluk Atlası: Almanya yeniden mutlu

Korona pandemisinin etkilerinin atlatılması ve enflasyonun da düşmesiyle Almanlar geleceğe yeniden umutla bakıyor. Sonuçları bu hafta Berlin'de kamuoyuna sunulan "SKL Mutluluk Atlası 2024" araştırmasına göre, Almanların bu yıl geçen seneye göre mutluluk seviyesi 0,14 puan daha arttı.

"Hiç mutlu değilim" seçeneğinin 0, "Mükemmel derecede mutluyum" seçeneğinin de 10 olarak tanımlandığı araştırmada mutluluk ortalaması bu yıl 7,06 puan oldu.

Böylece Almanların mutluluk çizelgesinde 2010'lu yıllardaki seviyeye yeniden ulaştığı görüldü. Mutluluktaki en düşük seviye ise skalada 6,58 puan ile pandeminin damgasını vurduğu 2021'deydi.

Araştırmanın yöneticisi Freiburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, 2021'e göre 0,48 puanlık artış kaydedildiğinin altını çizdi.

Fotoğraf: Joseffson/Westend61/IMAGO

En mutlular Hamburg'da yaşıyor

16 yaş üstü yaklaşık 12 bin 500 kişiyle hayatlarından ne kadar memnun olduğunu öğrenmek üzere yapılan araştırmaya göre Almanya'da en mutlu insanlar, mutluluk skalasındaki 7,38 puan ile hem eyalet hem de büyük şehir olan kuzeydeki Hamburg'da yaşıyor. Onu 7,23 puan mutluluk derecesiyle Bavyera eyaleti ve Schleswig-Holstein takip ediyor.

Ancak mutluluk hissi her bölgede aynı şekilde iyileşme kaydetmedi. Hamburg, Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), Rheinland-Pfalz, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg eyaletlerinde vatandaşların memnuniyeti yeniden pandemi dönemi öncesindeki seviyeye yükselirken veya kimi eyaletlerde bu sevieyi de geçerken, Hessen, Saksonya, Bremen ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde vatandaşların hayatlarından duyduğu memnuniyette ise gerileme yaşandığı görüldü.

Mutlulukta da doğu ile batı arasındaki makas açılıyor

Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Raffelhüschen, mutlulukta en önde gelen altı eyaletin batıda yer aldığına dikkat çekti ve doğu ile batı arasındaki makastaki açılmaya işaret etti.

Federal sisteme sahip olan Almanya'da mutlulukta en önde gelen altı eyalet batıda yer alıyor. Fotoğraf: calado/Zoonar/picture alliance

Doğu eyaletlerindeki mutluluk derecesinin 0-10 arasındaki skalada ortalama 6,79 puan olduğunu belirten uzman, batıda ise mutluluk derecesinin 7,13 puan olduğunu kaydetti. Korona pandemisinin damgasını vurduğu 2021'de ise doğu ile batı arasındaki fark neredeyse ortadan kalkmış, iki taraf da memnuniyetsizlik ortak paydasında biraraya gelmişti.

Mutluluk Atlası'ndaki olumlu gelişmenin, pandemi döneminde en fazla sorun yaşayanların memnuniyetindeki artış sayesinde olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında örneğin yalnız annelerde yaşamlarından memnuniyetin 0,33 puan, pandemide eve kapatılan gençler ve genç yetişkinler grubunda geçen yıla göre 0,26 puan, çalışan annelerde de memnuniyetin 0,16 puan arttığı vurgulandı.

İnsanların yaşamlarından memnun olmasında olumlu rol oynayan faktörlerin başında ise son toplu sözleşmelerde iyi zamların alınması ve enflasyondaki düşüşün etkili olduğu tespit edildi.

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Ailelerin memnuniyetsizliği sürüyor

Ailelerin hayatlarından duyduğu memnuniyet ise korona pandemisi öncesi seviyenin gerisinde kalmayı sürdürüyor. Ailelerin hayatından memnuniyetinin 7,53 puan ile pandemi öncesindeki 8,02'in hala gerisinde seyrettiği de tespitler arasında. Ailelerin hoşnutsuzluğundaki en belirleyici nedense temel giderlerdeki artışın hâlâ yüksek seviyede olması.

Öte yandan son yıllarda özellikle gençler arasında psikolojik rahatsızlıkların arttığını da belirten araştırma uzmanları, bu grubun sosyal medya kullanımındaki süredenin sorun teşkil ettiği tespitini de paylaştı. Söz konusu grubun sosyal ilişkilerinin hala korona pandemisi öncesindeki seviyenin de gerisinde olduğu bildirildi.

Sonuçları yıllık açıklanan "SKL Mutluluk Atlası 2024" için, Temmuz 2023 ile Haziran 2024 tarihleri arasında, 16 yaş üzeri yaklaşık 12 bin 500 kişiyle anket yapıldı. Bu kişilere istihdamdan gelire, aileden sağlık konularına pek çok alanda sorular yöneltildiği, 3 bin 161 kişiyle mülakatın birebir söyleşi şeklinde yapıldığı, Mutluluk Atlası'nın da o mülakatlara verilen cevaplar sayesinde hazırlandığı kaydedildi.

epd/ETO,HS

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