 Musk milyarderler listesinde ikinci sıraya yükseldi | YAŞAM | DW | 24.11.2020

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YAŞAM

Musk milyarderler listesinde ikinci sıraya yükseldi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, servetine bir günde 7,2 milyar dolar katarak milyarderler listesinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı.

DW Sendung Made in Germany 03.11.2020 | Elon Musk

ABD'li girişimci Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Musk'a ait elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinin yüzde 6,5 değer kazanması sonrasında iş adamının serveti bir günde 7 milyar 200 milyon dolar artarak 127 milyar 900 milyon dolara ulaştı.

Bill Gates

Bill Gates

49 yaşındaki Musk, servetine bu yılın başından beri 100 milyar 300 milyon dolar daha eklemişti. Tesla'nın hisseleri son 12 ayda yüzde 675 değer kazandı. Tesla, görece düşük üretim sayısı ve mütevazı cirosuna rağmen hisseleri borsada en fazla işlem gören otomobil şirketi. Şirketin borsa değerinin 500 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti ise 127 milyar 700 milyon dolar seviyesinde. Ancak Gates'in yüksek miktarlarda yaptığı bağışlara işaret edilerek bağış yapmaması durumunda servetinin çok daha büyük olacağına dikkat çekiliyor.

Jeff Bezos

Jeff Bezos

Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 182 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında birinci sıradaki yerini koruyor.

Bloomberg listesi, hisse senetleri, emlak, sanat objeleri ve diğer lüks mallar gibi kamuya açık bilgilerden derleniyor. Forbes dergisinin milyarderler listesinde ise Musk 110 milyar 500 milyon dolarla dördüncü sırada bulunuyor. Her iki liste de tahmini verilere dayanıyor.

dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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