Musk'ın şirketi ilk kez beyin çipini bir insana nakletti

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, dün ilk kez bir insana beyin çipi naklettiklerini açıkladı.

Musk, yine kendisine ait olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada beyin çipi takılan kişinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Musk "İlk sonuçlar nöron spayklarının saptanmasının umut verici olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD Ulusal Sağlık Enstititüleri'nin tanımlamasına göre beyne ve vücuda, bilgi iletimi için, elektro ve kimyasal sinyaller gönderen hücrelere nöron, nöronların faaliyetine de spayk deniyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi geçen yıl Neuralink'e insanlar üzerinde beyin çipini deneme izni vermişti. Musk'ın açıklamasına göre Neuralink'in ilk ürününün adı Telepathy (Telepati).

Musk ürünü kullanarak telefon ya da bilgisayarın ve bu araçlarla da hemen hemen tüm cihazların sadece düşünce yoluyla kontrol edilebileceğini söyledi. "İlk kullanıcılar uzuvlarını kullanamayanlar olacak" diyen Musk "Stephen Hawking'in hızlı bir daktilocudan ya da müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini düşünün. Hedefimiz bu" dedi.

Neuralink geliştirdiği beyin çipinin insanlar üzerinde denenmesi için Eylül ayında onay aldığını açıklamıştı. Şirketin açıklamasına göre beyin-bilgisayar arayüzünü cerrahi olarak beyne yerleştirmek için bir robot kullanılıyor. Çipin yerleştirildiği bölgenin, beyinde hareket niyetini kontrol eden bölge olduğu kaydediliyor. Öncelikli hedefin sadece düşünce yoluyla bir bilgisayar imlecinin ya da klavyeyinin kullanımı olduğu belirtiliyor.

Neuralink 2016 yılından beri beyin implantasyonları üzerinde çalışıyor. Arayüzler aracılığıyla Alzheimer ya da demans gibi hastalıkların iyileştirilmesi hedefleniyor.

Reuters / EC, BÖ

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