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Neuralink şirketinin sahibi, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk - (19.01.2020)
Elon MuskFotoğraf: picture-alliance/AP Photo/J. Raoux
BilimAmerika Birleşik Devletleri

Musk'ın beyin çipinde son aşamaya gelindi

3 saat önce

Elon Musk'ın şirketi Neuralink tarafından geliştirilen ve sağlık alanında devrim yaratabileceği belirtilen beyin çiplerinin altı ay içinde insanlarda denenmesine başlanacağı bildirildi.

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Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından insanlar için üretilen kablosuz beyin çiplerinin klinik deneylerine tahminen altı ay içinde başlanabileceğini bildirdi. Geliştirilmekte olan çipin tanıtımında konuşan Musk, "Aşırı derecede dikkatliyiz ve bir insana cihaz yerleştirmeden önce her şeyin yolunda gideceğinden emin olmak istiyoruz. Ancak sanıyorum belgelerimizin çoğunu FDA'ya (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gönderdik" dedi.

Elon Musk, Neuralink tarafından geliştirilen beyin-bilgisayar arayüzleri ile alzheimer ve demans hastalıklarının yanı sıra omurilik hasarlarının tedavi edilebilmesinin amaçlandığını, ayrıca bu çip sayesinde görme engellilerin yeniden görebileceğini belirtti. Musk, bununla ilgili olarak, "Doğuştan itibaren görme engelli olduğu için hiç görmemiş birinin dahi görme yetisini yerine getirebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilgisayar oyunu oynayan maymun

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde olan Neuralink, söz konusu çipi geçtiğimiz yıllarda hayvanlar üzerinde denemiş ve başarılı sonuçlar almıştı. Neuralink tarafından, geçen yıl yapılan kamoyuna açık son deneyde bir maymun, beynine takılan çip sayesinde düşünce gücüyle bir bilgisayar oyunu oynayabilmişti.

SpaceX, Tesla ve Twitter gibi dünyaca ünlü şirketlerin de sahibi olan ve  dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, 2019 yılında yaptığı açıklamada, Neuralink tarafından geliştirilen beyin çipi için gerekli izinleri 2020'nin sonunda almayı planladıklarını belirtmiş; 2021'in sonunda düzenlenen  bir konferansta ise insanlar üzerinde deneylere 2022'de başlamayı planladıklarını dile getirmişti.

Musk'ın insan beynine çip takma projesi ortaya çıktı

 

Reuters / ET,BK

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