Musk'tan sonra Zuckerberg de Trump'tan siyasi görev istiyor

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg de Trump'ın yönetiminde yer almak istiyor. Meta şirketinin sözcüsü, Zuckerberg'in yapay zeka ile ilgili alanlarda hükümeti desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Milyarder rakibi Elon Musk'tan sonra Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in de ABD'de Ocak ayında Başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın yönetiminde aktif olarak yer almak istediği bildirildi.

Facebook'un ana şirketi Meta'nın sözcüsü Nick Clegg bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in Trump yönetimindeki teknoloji politikasının şekillendirilmesinde yer almak istediğini söyledi.

Özellikle yapay zekanın teknoloji politikalarında yer edinmesi konusunun önemine dikkat çeken sözcü, "Mark, Amerika'nın teknolojideki liderliğini korumak için her yönetimin yapması gereken tartışmalarda aktif bir rol oynamaya istekli" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka geliştirme çalışmalarına yoğun bir şekilde katılan Meta, aynı zamanda Musk'ın şirketi xAI ile rekabet ediyor.

Dünyanın en zengin insanlarından olan Space X kurucusu Elon Musk ile Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in rekabeti sadece ticari konularda değil. İki iş insanının birbirinden haz etmediği biliniyor. Nitekim Musk geçen yıl Zuckerberg'i kafes dövüşüne (Mixed Martial Arts) davet etmişti. Ancak bu dövüş gerçekleşmedi.

ABD'de yeni Donald Trump yönetiminde oluşturulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığının yönetimini üstlenmesi beklenen Musk, bu görevi çerçevesinde bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor.

Elon Musk'ın, Trump yönetiminde oluşturulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığının yönetimini üstlenmesi bekleniyor. Fotoğraf: Bonnie Cash/Newscom/picture alliance

Trump'ın malikanesinde akşam yemeği

Zuckerberg, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde davet edildiği akşam yemeğinde geçen hafta Trump ve ekibiyle bir araya gelmişti.

Trump'ın Özel Kalem Müdür Yardımcılığına atadığı Stephen Miller, teknoloji milyarderinin "Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediğini" söylemişti.

6 Ocak 2021 tarihinde ABD Kongre Binası'nın Trump yanlısı göstericiler tarafından basılması sonrasında Facebook, Trump'ı yasaklayan sosyal medya ağları arasında yer almıştı.

Mark Zuckerberg 2020'deki başkanlık seçimlerinde de ABD seçim altyapısını desteklemek için çalışan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara büyük miktarlarda bağışta bulunmuştu. Trump Joe Biden'a yenilmesinin ardından bu bağışların seçimleri etkilemeye yönelik bir komplonun parçası olduğunu iddia etmişti.

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya ürünlerinin yer aldığı Meta'nın 40 yaşındaki CEO'su Zuckerberg, Trump ile arasını düzeltmek için son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Trump'ın askıya alınan Facebook hesabı 2023 yılında yeniden açıldı.

2024 seçim kampanyaları döneminde bir açık mektup yayınlayan Zuckerberg, Covid pandemisi döneminde Facebook'un bazı içerikleri sansürlemesi için Biden yönetiminden yoğun baskı gördüklerini ve bu baskıya boyun eğmelerinin yanlış olduğunu belirterek dikkatleri üzerine çekti.

Zuckerberg 2024 seçimleri öncesinde Meta'nın algoritmalarını siyasi içeriği azaltacak şekilde değiştirdi ve başkan adaylarından herhangi birine destek vermedi. Meta CEO'su, Trump'ın suikast girişimi sonrasında kararlı bir duruş göstermesini de övdü ve Trump için "çetin ceviz" tabirini kullandı.

AP, AFP/TY, BK

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