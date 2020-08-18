Musa O.’nun tutuklanması talep edildi

Siirt’te, Uzman Çavuş Musa O.’nun cinsel saldırısına uğradığı belirtilen ve 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E.’nin tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmesinin ardından savcılığın şüphelinin tutuklanması için talepte bulunduğu bildirildi.

Siirt Barosundan alınan bilgiye göre, Siirt Savcılığı, İ.E.’nin intihar girişimi sonrasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.’nun tutuklanması yönünde talepte bulundu. Tutukluluğun gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Siirt Barosundan alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin iadesine yapılan itiraz da kabul edildi. Davanın Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildiği aktarıldı.

Batman Beşiri’de yaşayan İ.E.’nin 16 Temmuz’da intihara teşebbüs ederken bıraktığı mektup doğrultusunda aynı gün gözaltına alınan O., cinsel saldırı iddiasını reddetmiş, cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp raporunun gösterilmesi üzerine İ.E. ile Siirt’te buluştuklarında alkollü olduğunu söylemişti. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilen O., “nitelikli cinsel istismar” suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Siirt Barosunun Twitter üzerinden üzerinden yaptığı açıklamada Musa O.’nun “çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığı” belirtildi.

Olay sosyal medyada tepki çekti

İ.E.’ye cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Musa O.’nun tutuklanmamasına sosyal medya platformu Twitter’da çok fazla tepki geldi.

Konuyla ilgili Twitter’da görüşlerini dile getirenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclis üyesi Aylin Nazlıaka yer alıyor. Nazlıaka, “18 yaşındaki genç kıza 20 gün tecavüz edip, daha sonra 'İstediğin yere şikayet et, bana bir şey olmaz. Daha önce de çok yaptım, bir şey olmadı' diyen katil serbest, evladını yitiren aile perişan! Haykırıyoruz: #MusaOrhanTutuklansın” diye belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili ve DEVA Partisi kurucu üyesi olan Mustafa Yeneroğlu da konuyla ilgili “Cinsel saldırı mağduru 18 yaşındaki kızımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı verici olayın şüphelisi hakkında yasal sürecin en şeffaf, hızlı ve etkin şekilde sonuçlanması gerekir. #MusaOrhanTutuklansın Umarım dosyada karartmanın sebebi mazlumun Kürt, failin asker olması değildir. Adli tıp raporunun cinsel saldırı bulgusu, canavarca hisle işlenen yaralama, şüphelinin alkollüydüm ifadesi, mağdurun olayı anlattığı intihar mektubu ve intiharı kuvvetli şüphe değil midir?” yazdı.

Sanatçı Haluk Levent de sosyal medyada tepkisini dile getirenler arasında yer aldı. Levent, “Devletin üniformasının yerlere düşürülmesine izin vermeyin. Kötüler her yerde her meslekte olabilir. Tecavüzcünün tacizcinin sağcısı solcusu, memuru, askeri olmaz. Musa’nın o üniformayı giymeye ve onu kirletmeye hakkı yoktur. Kimse de onu korumasın. #MusaOrhanTutuklansın” dedi.

DW,ANKA/DÇÜ,BKA,JD

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