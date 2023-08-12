  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaTürkiye

Murat Karayalçın'dan CHP'ye 24 sayfalık mektup

2 saat önce

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, yaklaşan CHP kurultayı öncesi partililere yönelik 24 sayfalık mektup kaleme aldı.

https://p.dw.com/p/4V5wO
Türkei | Hikmet Cetin, Murat Karayalcin, Altan Öymen und Ekrem Imamoglu
Fotoğraf: ANKA

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, yaklaşan CHP kurultayı öncesi partililere yönelik 24 sayfalık mektup kaleme aldı.

Karayalçın, 2023 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını yorumlamak ve bundan sonrası için yapılması gerekenlere ilişkin düşüncelerini açıkladığı mektubunda CHP'deki sorunun "kişisel" değil "yapısal" olduğunu dile getirdi.

"2023 Mayıs seçimlerini örgütümüzü tam kapasitede çalıştıramadığımız için kazanamadığımızı iddia ediyorum" diyen Karayalçın, mektubunda parti dönüşümü için iki öneriye yer verdi:

 "Yerelde güçlü nitelikli bir örgüt yapısı ve ona dayalı bir ön seçim" ve "genel merkez ve yerel örgütler arasında, parti oligarşisini önleyen, parti kapasitesini artıran yeni bir yetki paylaşım modeli."

"Neden yüzde 40'larda değiliz de yüzde 20'lerdeyiz?"

Partinin seçimlerde aldığı oy oranı hakkında açıklamalar yapan Karayalçın, "Neden yüzde 40'larda değiliz de yüzde 20'lerdeyiz? Oy oranımız, yaklaşık olarak 2011 Haziran seçiminde de yüzde 25, 2023 Mayıs seçiminde de yüzde 25. Hatta son seçimde alınan oy içinde, ne kadar olduğunu kestiremediğimiz; Deva, Gelecek ve Saadet Partileri ve Demokrat Partinin de oyları var. Bu durumun nedeninin örgüt kapasitesi olduğunu iddia ediyorum. Örgüt kapasitesi tam kullanıldığında Parti yüzde 40'lara çıkabilmekte, kapasite kullanımı düzeyine göre sıfıra da inebilmekte ya da çoğu kez yaşandığı gibi yüzde 20'lerde yatay da seyredebilmektedir" dedi.

"Beyaz atlı prens-prenses beklemeyelim"

"Beyaz atlı prens-prenses beklemeyelim, sağdan oy almak için transfer yapmak yönteminden vazgeçelim" diyen Karayalçın, tüm CHP üyelerinin dört ayrı kritere göre puanlanmasını, yetkili makamlara üyelerin alacakları puanlara göre getirilmesini önerdi. Konuların ve puanların ağırlıklarının ise şu şekilde olması gerektiğini söyledi: "Eğitim 40 puan, parti görevleri 30 puan, aidat 20 puan, kıdem 10 puan."

Karayalçın ayrıca partideki yönetim yapılanmasına ilişkin Genel Başkanlık için süre sınırlaması önermediğini söyledi, "Bu, genel başkanların anlayışına, tercihine kalmış bir şeydir" dedi. Parti meclisinin 60 olan üye sayısının 200 olmasını önerdi.

Geçen haftalarda partinin üst düzey isimleriyle gerçekleştirdiği Zoom toplantısıyla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen ile Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la bir araya gelmişti.

DW, AI, HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu: Cesur demokrasi için cesur liderlik gerekiyor

İmamoğlu: Cesur demokrasi için cesur liderlik gerekiyor

Gazete Oksijen'e bir yazı kaleme alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu güçlü, demokratik ve cesur liderlik vurgusu yaptı.
Politika28 Temmuz 2023
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısı

CHP'de Parti Meclisi ne mesaj verdi?

CHP'de Parti Meclisi ne mesaj verdi?

"Değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'de, en kritik toplantılardan biri yaşandı. İl başkanları ile yönetimlerinin göreve dönmesine dair yapılan oylamadan da dikkat çeken mesajlar çıktı.
Politika24 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira

Milli Emlak'ta ikinci dolandırıcılık iddiası

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İtalya'nın turistik kentlerinden Venedik

İtalya'nın kitle turizmiyle savaşı

İtalya'nın kitle turizmiyle savaşı

Toplum6 saat önce
Türkei Manavgat | Waldbrände

İklim değişikliği neden bir milli güvenlik sorunu?

İklim değişikliği neden bir milli güvenlik sorunu?

Politika6 saat önce
Deutschland Polizeischutz für Moscheen

Almanya'da camilere tehdit mektupları

Almanya'da camilere tehdit mektupları

Toplum23 saat önce

İngiltere Türkiye'yle düzensiz göçü nasıl engelleyecek?

İngiltere Türkiye'yle düzensiz göçü nasıl engelleyecek?

Göç11 Ağustos 2023
Türkei Inflation Wirtschaft Symbolbild Lira

Türkiye ihracatta pazar kaybediyor

Türkiye ihracatta pazar kaybediyor

Ekonomi11 Ağustos 2023
Soma'da madenci anıtı

Kömür Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor mu?

Kömür Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor mu?

Ekonomi10 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön