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Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA’nın devlete nasıl sızdığını gösteren belgeler bir süredir gündemde. O belgeleri yayınlayan gazeteci Metin Cihan'a göre "Bu yapılanmaya karşı devlet içinde bir direnç var".
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan iki öğrenci Metris Cezaevi’nde tek kişilik hücrelerde kalıyor. Haklarında henüz bir iddianame hazırlanmadı, duruşma tarihi de belirsiz. İki öğrencinin daha ne kadar tutuklu kalacakları da bilinmiyor.
DW Haber'de bugün; TÜGVA belgelerini paylaşan Metin Cihan gördüklerini anlattı; Lütfü Türkkan'a İYİ Parti içinden baskı; Tarım Bakanı'na haciz tepkisi: "Çiftçin ölmüş, haberin yok"; İki Boğaziçili öğrenci bir aydan fazladır tek kişilik cezaevi hücresinde.
Türkiye’de son günlerde ilaç krizi başgöstermeye başladı. Türk Eczacılar Birliği’nin kayıtlarına göre, eczane raflarında olması gereken 645 çeşit ilaç temin edilemiyor. Peki, ilaç krizi neden başladı ve nasıl çözülecek?
Türkiye'de bir "çıplak arama vakası" ilk kez mahkeme gündemine geldi. Gezi eylemleri sonrasında Taksim Dayanışması üyelerine yönelik gözaltılarda çıplak arama yaptığı iddia edilen polisler yargılanmaya başladı.
Türkkan krizi: Kamu borcu "ticari sır" mıdır? | Çıplak arama ilk kez dava konusu oldu | Eczacılar Birliği: 645 çeşit ilaç bulunamıyor | Asgari ücret: Öğün başına 2 lira 36 kuruş kalıyor | "Oturduğumuz yerden alım gücümüz düşüyor"
Atatürk’ün vefatının üzerinden 83 yıl geçti. "Mustafa Kemal Atatürk & Mücadelesi ve Özel Hayatı” kitabının yazarı İpek Çalışlar ile Atatürk’ün çocukluğunu ve hayatına yön veren kadınların hikayelerini konuştuk. Çalışlar, Atatürk’ün nasıl bir Türkiye hayal ettiğini de anlattı.
Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyündeki Urartu Kalesi’nin uzun yıllar bekçiliğini yapan 81 yaşındaki Mehmet Kuşman, dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri ve yazabilen tek kişi. Kuşman, 81 yıllık ömrünün yaklaşık 60 yılını Urartuca’nın peşinde birçok ülkeye giderek ve bu dili öğrenmeye çalışarak geçirdi. DW Türkçe olarak Son Urartulu’nun verdiği temel Urartuca dersini çektik.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevi bırakmadan son röportajlarından birini Deutsche Welle’ye verdi. 16 yıllık başbakanlık kariyerinin bilançosunu çıkaran Şansölye, görev süresinin en zor olaylarının "Suriye ve çevre ülkelerden kaçış baskısı ile Covid-19 pandemisi" olduğunu söyledi.
MİT'in "Yeşil" raporunda Mehmet Eymür suçlanıyor | Cezaevinde kol kıran gardiyanlara dava | AKP, Lütfü Türkkan kriziyle oylarını artırabilecek mi? | Doğalgazdan sonra kömür fiyatları da el yakıyor: "Haftada bir zam geliyor denebilir"
Türkiye gerek iklim değişikliği gerekse bilinçsiz tarım nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde sular, bu yıl tamamen çekildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı kuraklık nedeniyle çiftçilerin ürettiği ürünler azalıyor.
William Shakespeare, aşk trajedisi "Romeo ve Juliet" için İtalya’nın Verona kentinden ilham almıştı. Bugün dünyanın dört bir yanından aşıklar ve aşk acısı çekenler, Verona’daki Club di Giulietta yani Juliet Kulübü’ne mektup yazarak çare arıyor. Gelen mektuplara kulüpte gönüllü çalışan onlarca "Juliet" cevap veriyor.
Facebook’un metaverse adlı büyük yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Peki nedir bu metaverse? Mark Zurckerberg’in amacı ne?
DW Haber'de bugün: ABD'nin Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi; Erdoğan'a "Yahudi" demek hakaret sayıldı; İhracatçı yüksek değil, istikrarlı kur istiyor; Ülkücü mafya yeniden sokakta mı?; Türkiye'nin operasyon ihtimalinin tetiklediği ittifaklar
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki öz yönetim bölgesine operasyon yapılabileceğini açıklamasının ardından Suriye sahasında askeri ve siyasi hareketlilik arttı.
Haluk Kırcı ve Alaaddin Çakıcı'nın ardından Kürşat Yılmaz'ın da tahliyesi, ülkücü mafyanın yeniden yapılandırıldığı iddialarına neden oldu.
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