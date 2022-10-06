Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine muhalefetten tepki

Daha önce İçişleri Bakanı Yardımcısı olan Sayıştay üyesi Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi muhalefetin tepkisine neden oldu. İçişleri Bakanı Soylu ise İnce'yi tebrik ederek başarı diledi.

Sayıştay üyesi Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilmesi, muhalefetin tepkisini çekti.

İnce, Sayıştay'da görev almadan önce İçişleri Bakanı Yardımcısı'ydı. İnce'nin Sayıştay kontenjanından AYM üyesi olabilmek için Sayıştay'a girdiği iddia edilmişti.

Anayasa Mahkemesi'ne TBMM tarafından 2010 yılında Sayıştay'dan atanan Hicabi Dursun, 6 Ekim 2022 itibarıyla yaş haddinden emekliye ayrıldı. Bu nedenle TBMM, Dursun'un yerine Sayıştay üyeleri arasından bir ismi AYM'ye atamak zorundaydı. Dursun, 15 üyeli AYM'de zaman zaman muhalif kararlara imza atan isimler arasında yer alıyordu.

Kaymakamlıktan gelen Muhterem İnce, 2009'dan Haziran 2022'ye kadar İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli kademelerde bürokrat olarak çalıştı. 1 Haziran 2016'da İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına, 8 Ağustos 2018'de ise İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atandı. İlim Yayma Vakfı kurucuları arasında yer alan İnce, İçişleri Bakanlığı'nın kritik isimlerinden biriydi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesini kınadıklarını duyurdu.

İnce'nin attığı tweet'i alıntılayarak yeniden paylaşan Özel, "Milletle de bu kadar dalga geçme be Muhterem... Hülleyle önce Sayıştay'a, sonra AYM'ye seçildiğini bilmiyor muyuz? 3 ay kalıp bir sayfa çevirmediğin Sayıştay'da ne mesaisinde bulundun da üyelere teşekkür ediyorsun. Bu hülleyi de hülleye TBMM'nin alet edilmesini de kınıyoruz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Muhterem İnce'nin geçmişte içişleri bakan yardımıcısı olmasından hareketle 'Soylu’nun adamı' diyenlere bir not: Muhterem İnce Saray talimatıyla bakan yardımcısı yapıldı. Siyasi rehineler her zaman kullanışlıdır" diye tweet ettı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kıymetli çalışma arkadaşım ve kardeşim Sn. @Muhteremince Beyefendi'ye, Gazi Meclis'imizde yapılan oylamayla seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin kendisine, ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin" ifadesini kullandı.

CHP ve HDP oylamaya katılmadı

Anayasa Mahkemesi'nde boşalacak bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylamada, Sayıştay Başkanlığınca önerilen Sayıştay 1. Daire Başkanı Ali Osman Güçlü, 2. Daire Başkanı Nükrettin Parlak ve 6. Daire Üyesi Muhterem İnce yarıştı. CHP ve HDP oylamaya katılmadı.

Adaylardan hiçbirinin ilk iki turda yeterli oy alamaması üzerine, en çok oyu alan İnce ve Parlak arasında üçüncü tur oylamaya gidildi.

Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini İnce, 14'ünü ise Parlak aldı. Altı oy geçersiz sayıldı.

Böylece İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçimden önce yaptığı açıklamada "Biz bu göstermelik seçimde olmayacağız. AYM gibi bir kurumun bu şekilde üye seçimine muhatap olması, dinamitlemek anlamına geliyor. Muhterem İnce üç ay içinde ne yaptı da AYM üyeliğine layık görüldü. Bu nedenle biz bu seçimin tarafı olmayacağız ve katılmayacağız" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da oylamaya katılmayacaklarını bildirerek, "Siyasetin ve hukukun yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. TBMM'nin yürütmenin vesayetine bu kadar teslim olmasını anlamak mümkün değil. İrfan Fidan olayından çok iyi biliyoruz" diye konuşmuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise TBMM sıralarını terk etmeme kararı olduğunu hatırlatarak seçime katılacaklarını duyurmuştu.

İrfan Fidan da benzer yöntemle atanmıştı

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da "hülle atama" denilen bir yöntemle AYM üyeliğine seçilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fidan'ı 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine atamıştı. Fidan, görevinin dördüncü gününde Yargıtay'da yapılacak AYM üyeliği aday adaylığına başvurmuş ve en çok oyu alan isim olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 23 Ocak 2021 tarihinde kendisine gönderilen beş adaydan Fidan'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Bir örnek de Gül döneminde yaşandı

Benzer bir yöntem, 2010 yılında ise Alparslan Altan'ın atanması için kullanılmıştı. AYM raportörü olan Altan, AYM üyesi atama kriterlerini taşıması için üçlü kararnameyle önce Denizcilik Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha sonra yüksek bürokrat kadrosundan Altan'ı AYM üyeliğine atamıştı. Altan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilmişti.

DW/CÖ,EC