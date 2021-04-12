Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" dedi.

CHP'den ayrılan Muharrem İnce parti kurma hazırlıklarını sürdürüyordu. İnce kısa süre önce yaptığı bir açıklamada yeni parti için İçişleri Bakanlığına başvuruyu Nisan ayında yapacaklarını ve yine Nisan ayı içinde partinin adını, logosunu tanıtacaklarını kaydetmişti.

2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan İnce, 8 Şubat'ta parti içindeki demokrasiye yönelik eleştiriler getirerek CHP'den istifa etti.

DW/BK,TY

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