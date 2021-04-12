 Muharrem İnce koronavirüse yakalandı | TÜRKİYE | DW | 12.04.2021

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TÜRKİYE

Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. İnce, "Güzel günlerde buluşacağız" mesajını verdi.

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Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" dedi.

CHP'den ayrılan Muharrem İnce parti kurma hazırlıklarını sürdürüyordu. İnce kısa süre önce yaptığı bir açıklamada yeni parti için İçişleri Bakanlığına başvuruyu Nisan ayında yapacaklarını ve yine Nisan ayı içinde partinin adını, logosunu tanıtacaklarını kaydetmişti.

2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan İnce, 8 Şubat'ta parti içindeki demokrasiye yönelik eleştiriler getirerek CHP'den istifa etti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Muharrem İnce CHP'den ayrılıyor

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan Muharrem İnce, CHP ile yolları ayırma kararı aldığını açıkladı. İnce, "ABD'den demokrasi dilenenlerle yollarımı ayırıyorum" dedi.  

İnce Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlattı

Yeni bir parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, Bin Günde Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlattı. İnce, "Dokunsan yıkılacak bir iktidarla ürkek bir muhalefet arasına sıkışmış bir Türkiye bize yakışmıyor" dedi.  

Muharrem İnce'nin başlatacağı harekete kim ne diyor?

Muharrem İnce’nin başlatacağı “Bin Günde Memleket” hareketinin halkta çok destekçi bulamayacağı ancak siyaset labirentinde AKP’nin işine yarayacağı ve dengeleri değiştirmek için kullanılabileceği yorumları yapılıyor.  