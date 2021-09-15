Muharrem İnce: Her parti kendi adayını çıkarsın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023'te düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya gelen İnce, 18 Mayıs tarihinde partileşen Memleket Partisi'nin 18 Eylül'de Ankara'da ilk kurultayını gerçekleştireceğini bildirdi. Kurultay sonrasında yollara düşeceklerini ve ülkeyi bir ucundan bir ucuna gezeceklerini belirten İnce, ilk hedeflerinin yüz bin üye olduğunu söyledi.

Türk medyasında yer alan haberlere göre Millet İttifakı'na da seslenen İnce, ittifakı oluşturan her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini belirterek ""Kesinlikle çoklu aday olması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar. Muharrem İnce ayrı aday olmalı. HDP aday çıkarmalı. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Buna rağmen Sayın Erdoğan birinci turda yüzde 51'i alıyorsa zaten yapacak bir şey yok. Ama bu adaylar topluma söz vermeli. İkinci tura kalırsa, kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermeli. Böyle yapılabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimlerine çatı adayla gidilmesi gerektiğini söyleyenlerin matematik bilmeyenler olduğunu ifade eden İnce, çatı adayla seçime gidilmesinin katılımı düşüreceğini kaydetti.

DW/BK,TY

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