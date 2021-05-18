Muharrem İnce: Birinci parti olacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün resmen kurulan Memleket Partisi'nin genel merkez binasının açılışında konuştu. Genel başkan olarak ilk kez kürsüye çıkan İnce, partisinin programını, tüzüğünü ve logosunu tanıttı ve dört maddelik yol haritasını açıkladı. İnce, bu dört hedefi, ekonomik kalkınma, katılımcı demokrasi, hukukun üstünlüğü ile barış ve güvenlik olarak açıkladı.

"Biz parti kuralım, üç-beş milletvekili çıkaralım, pazarlık yapalım derdinde değiliz. Birinci parti olacağız. Yarım kalan bir işimiz var o işi başaracağız. Ülkeyi yöneteceğiz. Birlikte yöneteceğiz" diyen Muharrem İnce sözlerini "Arkadaşlarımız bakan olacak. Baştan söyleyeyim, kendi şirketinizden dezenfektan almak yok. Görevden almakla kalmam, kendi ellerimle mahkemeye gönderirim" şeklinde sürdürdü.

Hem iktidara hem de muhalefete eleştiri

Muharrem İnce yaptığı açıklamada hem iktidara ve hem de muhalefete yönelik eleştirilerini dile getirdi, "Kağıt toplayıcısına ceza kesen bir devletimiz var. Pazara akşam saatlerinde gidin ucuz olur diyen bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Vatandaşa 20 gün ne yiyeceğini sormayıp ne içmeyeceğini söyleyen bir devlet var ama buralara muhalefetten bir eleştiri yok" şeklinde konuştu.

Muhalefeti "korkak" olmakla suçlayan İnce, "Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Okullar kapalı, camiler açık. Okulda bulaşıyor da camide bulaşmıyor mu? 'Aman bunu söylemeyelim.' Niye? 'Yanlış anlarlar' Cami bunların babasının malı mı, cami hepimizin evi. Nasıl söylemeyeceğiz? Söyleyeceğiz. Lokantalar kapalı, lokantalardan ne istiyorsunuz ya? Uçaklar 200 kişi yan yana binebiliyor, toplu taşımada 2 saat yolculuk yapıyorsun, lokantalar kapalı. Muhalefet olmadığı için iktidar bunu yapabiliyorlar. Hepsini hizaya getireceğiz" dedi.

Partisinin planlarından da bahseden İnce, Türkiye'de büyün öğrencilere öğrenim yaşamı boyunca hızlı ve ücretsiz internet vaadinde bulundu. İnce, "İlk seçimde, bir numaralı icraatımız bu olacak. Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız" dedi.

Parti logosunun anlamı

Memleket Partisi'nin logosunun yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği nedeniyle çalıntı olduğu iddialarını yalanladı ve logonun temsil ettiklerini anlattı:

"Yedi spiral, yedi bölgeyi temsil ediyor. Aynı mavinin altında yedi coğrafi bölgenin birbirine sarılmış insan figürü. Neden rengimiz mavi? İlhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz. Onun için rengimiz mavi. Mavi, baş harfi M. Memleket. İkinci harf A. Adalet, sonra işsizse iş. Orada bir döngü var o da, dönüşümü anlatıyor. Türkiye'yi değiştireceğiz. 3D'yi öneriyoruz. Dürüst, denetlenebilir, dijital devlet. Nazar boncuğu var ortada, kötülükleri def eden göz. Hoşgörü gözü. Birliktelik gözü. Bilgelik gözü. Gönül gözü. Bu toprağımıza, bayrağımıza, ocağımıza, bereketimize sahip çıkmak için buradayız."

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin ilk kurucular kurulu toplantısı dün yapılmış, İnce, toplantıda Genel Başkan seçilmişti.

ANKA / AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe