 Muharrem İnce, Atilla ve Turan′a manevi tazminat davası açtı | TÜRKİYE | DW | 26.11.2019

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TÜRKİYE

Muharrem İnce, Atilla ve Turan'a manevi tazminat davası açtı

CHP milletvekili Muharrem İnce, Talat Atilla hakkında 3 ve Rahmi Turan hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. İnce davaları yalan haber yazdığı ve yalan habere kaynaklık ettikleri için açtığını belirtti.

Muharrem İnce

Muharrem İnce

Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP milletvekili Muharrem İnce, Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk ve Rahmi Turan hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Olayın sorumluların partide olduğunu kaydeden İnce, "Yaşananlara rağmen göreceğiz. Saraya buradan ekmek çıkmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne yapılan dava başvurusunun davalılar tarafından "müştereken ve müteselsilen, eylemli olarak, iftira niteliğinde, mesnedi olmayan yalan bir haber yapmak sureti ile" İnce'nin "kişilik haklarına ve değer yargılarına alenen saldırmaları hasebi ile manevi tazminat ve kınama talebine ilişkindir" denildi.

Davalıların dava konusu haber ile "açıkça hakaret etmeyi, aşağılamayı, müvekkil Sayın İnce’nin kişilik haklarının toplum katında zedelenmesini amaçladığı açıkça ortadadır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan 20 Kasım tarihli yazısında Külliye'deki bir kaynağından elde ettiğini söylediği bilgi üzerine bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti. Turan yazısında Erdoğan'ın bu kişiye "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediği iddiasına yer vermişti. Yazarın kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğu anlaşılmış, Sözcü yazarı Turan, daha sonra iddiaya konu olan kişinin Muharrem İnce olduğunu söylemişti.

Rahmi Turan, iddianın yalanlanması üzerine Salı günü köşesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce'den özür diledi.

Erdoğan'dan red

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarını bir kez daha reddetti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında bu konuya değinerek geri adım atmayacaklarını söyledi.

DW / SSB,GS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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