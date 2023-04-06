Muharrem İnce'ye ne teklif edildi?

CHP'nin Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi için bir teklifte bulunup bulunmadığı polemiğe dönüştü. Peki bu konuda perde arkasında neler yaşanıyor?

Ankara'da Millet ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'nin lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi için bir teklifte bulunup bulunulmadığı tartışılıyor. İnce, kendisine bir teklif olmadığını söylerken CHP tarafı ise İnce ile aracılar vasıtasıyla görüşmeler gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Peki CHP ile Memleket Partisi temasında neler oluyor? İnce'ye bir teklif yapılmadı mı yapılmadığı mı? Perde arkasında neler yaşanıyor?

Teklif var mı yok mu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Habertürk TV'de dün akşam katıldığı programda 29 Mart'taki buluşma gününe atıf yaparak "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" açıklamasını yaptı.

Bu açıklama sonrası Muharrem İnce de sosyal medya paylaşımı ile "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" yanıtını verdi.

Karşılıklı açıklamalar üzerine "Teklif var mı yok mu?" soruları sorulmaya başlanırken Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki aracı isimlerin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li Fikri Sağlar olduğu ortaya çıktı.

Engin Altay Fotoğraf: CHP

İnce'ye ne sunuldu?

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Altay'ın Kılıçdaroğlu'nun İnce ile görüştüğü 29 Mart'taki toplantının olduğu akşam ve ertesi gün 30 Mart'ta İnce ile görüşerek teklifi sunduğu kaydedildi. Bu görüşmelerde milletvekili listelerinde Memleket Partisi'nden isimlerin yer alması ve seçimlerde birlikte çalışmak gibi ortaklıklar önerildi.

Edinilen bilgilere göre ayrıca Kılıçdaroğlu'nun İnce'den "hangi isimleri önereceğini" iletmesini istediği kaydedildi. İnce ise isimlere dair tartışma olmaması için kimi sunarsa kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Teklife dair görüşmeler tıkanınca da İnce, 30 Mart'ta adaylıktan çekilmedi ve resmen aday oldu.

İnce'nin resmen aday olması ve 1 Nisan'da oy pusulasındaki yerinin de belli olmasının ardından bu sefer yeni bir aracı daha devreye girdi. 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Fikri Sağlar, İnce ile görüştü.

Sağlar, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada bu görüşmenin olumlu sonuçlanmadığını açıkladı. Sağlar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle 3 Nisan'da İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini, ancak İnce'nin kendisine aldığı 113 bin imzaya saygısı nedeniyle adaylıktan çekilemeyeceğini ilettiğini duyurdu.

İnce'nin, görüşme öncesi teklif geleceğini bildiği için ve adaylığının da resmen kesinleşmesi nedeniyle Fikri Sağlar ile görüşmesinde "Artık ben resmen aday oldum, teklife gerek yok geç kalındı" mesajı verdiği de öğrenildi.

"Hâlâ umudum var"

Fikri Sağlar, daha sonra DW Türkçe'nin "Kaç milletvekili teklifi yapıldı?" sorusuna, "Genel başkanlar gerekli açıklamayı yapar" yanıtı verdi. Sağlar, "Muharrem İnce, 'Partimi kuralı iki yıl oldu. Milli Yol Partisi'ne dahi gidildi buraya gelinmedi. 113 bin imza topladım, hem bu imzalara hem de partime saygı göstermek zorundayım' dedi. Benim hâlâ umudum var, son dakikada değişiklikler olabilir diye düşünüyorum" değerlendirmesi yaptı.

İnce cephesindeki beklenti ise muhataplık. Memleket Partisi kaynaklarına göre Muharrem İnce, kendisine yönelik CHP'de "3 vekillik verip ikna ederiz" şeklinde bir algı olduğunu düşünüyor. Anketlerde Memleket Partisi'nin yüzde 6 bandında İnce'nin oyunun ise yüzde 9-10 bandında olduğunu savunan Memleket Partililer, bunun kabul edilmeyerek İnce'nin küçümsendiğini değerlendiriyor.

Memleket Partisi'nde masadan olumlu bir sonuç çıkması için "Gel yanımızda dur" mesajı yerine "Gel beraber yapalım" mesajı verilmesi gerektiği konuşuluyor.

Fikri Sağlar Fotoğraf: ANKA

"Teklif yapılıyor gibi yapıldı"

Muharrem İnce de hem Engin Altay hem de Fikri Sağlar'dan gelen açıklamalar üzerine yeni bir açıklama daha yaptı. Söz konusu görüşmelerin gerçekleştiğini doğrulayan İnce, ancak bu görüşmelerde kendisine bir teklif sunulmadığını yineledi.

İnce, "Kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır. Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler" ifadelerini kullandı.

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