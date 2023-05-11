Muharrem İnce adaylıktan neden çekildi?

Muharrem İnce adaylıktan çekilme noktasına nasıl geldi? Tek sebep kendisine yönelik iddialar mı? Kulislerde İnce'nin çekilmesinde anket sonuçlarının da etkili olduğu ifade ediliyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iki aylık kampanyanın ardından cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı aldı. Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddiaları ve kendisine yönelik yıpratma kampanyası yürütüldüğünü gerekçe gösteren İnce, açıklamasında Millet İttifakı'na da göndermede bulundu. İnce, "Seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın" ifadelerini kullandı.

Çekilirken kendisine oy verenler için başka bir adayı işaret etmeyen İnce, çok sayıda iftira ile karşılaştığını belirterek "'Görevini yapıyor, saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum: Diyorum ki; benim bu kumpaslardan, montajlardan, bu sahte dekontlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.

Muharrem İnce'nin oylarındaki düşüş

Peki İnce'yi çekilme noktasına getiren sadece bu nedenler mi? Kulislerde neler konuşuluyor?

Seçime kısa bir süre kala yapılan son kamuoyu yoklamaları, İnce'nin oylarında ciddi bir erime olduğunu gösteriyordu. Konda'nın son açıkladığı kamuoyu araştırmasında da İnce yüzde 2,2 ile dört aday arasında son sırada yer aldı. Özellikle gençlerden oy alacağı tahmin edilen İnce'nin kampanyalar başladığında oy oranı anketlerde yüzde 9-10 bandına kadar çıkıyordu.

İnce'nin çekilme kararı almasında oylarındaki bu düşüşün de önemli bir rol oynadığı öğrenildi.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Muharrem İnce'yi çekilmeye götüren süreç son iki günde başladı. İnce'nin sosyal medyada hakkında çeşitli iddialar dolaşırken önce Salı günü rahatsızlandığı ve bu nedenle Çarşamba günkü programlarını iptal ettiği açıklandı.

İnce'ye yakın kaynaklara göre İnce, bir süredir anket sonuçlarını da değerlendiriyordu. Yaklaşık 1,5 ay önce yüzde 25 oy alacağını iddia eden İnce'nin oylarındaki ciddi düşüş ve ikinci tura kalma şansının bulunmaması sebebiyle de çekilme kararı aldığı belirtiliyor.

İnce, daha önce "Kılıçdaroğlu yüzde 48, siz yüzde 2 oy alırsanız ne olur?" sorusuna "Sokağa çıkamam" karşılığı vermişti. Edinilen bilgilere göre İnce son olarak partisinde kurmayları ile seçimde hedefi olan yüzde 20-25'lik oya ulaşamayacağı ve ikinci tura kalamayacağı değerlendirmesini yaptı.

Memleket Partisi içinde ise İnce'nin kararına ilişkin görüş ayrılıkları yaşandı. Bazı partililer, seçime iki gün kala çekilmenin hakkındaki iddiaları doğrulayacağını savunarak bu kararı vermemesi gerektiğini söyledi. Bazı partililerin de "Kılıçdaroğlu'nun doğru bir yol izlediğini ve Memleket Partisi'nin kampanyayı başarılı yürütemediğini" ifade ederek çekilme kararını destekledi.

Memleket Partisi barajı aşabilir mi?

İnce, basın toplantısında partisinin Meclis'e girmesi için her evden bir oy istediği çağrısı da yaparak "Meclis'te HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadet'li, Gelecek'li, DEVA'lı var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım" dedi.

Ancak Anketlere göre İnce'nin adaylığının yanı sıra genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nde de ciddi bir kan kaybı yaşanıyor. Konda'nın son açıkladığı ankete göre Memleket Partisi'nin oyu 1,2'ye gerilemiş durumda. Daha önceki anketlerde yüzde 14'lerin üzerine çıkan partinin bu durumda herhangi bir ittifakta olmadığı için meclis dışında kalacağı tahmin ediliyor.

Memleket Partisi'nin Meclis'e milletvekili gönderebilmesi için yüzde 7'lik barajı açması gerekiyor.

Oylar kime verilecek?

İnce'nin Ankara'daki açıklaması öncesinde parti genel merkezine gelen çok sayıda partili de çekilme kararına tepki gösterdi. Verilen oylar geçersiz sayılmayacağı ve Muharrem İnce oy pusulasında yer almaya devam edeceği için birçok partili yine İnce'ye oy vereceğini, bazı partililer ise sandığa gitmeyeceğini söyledi.

İnce'nin açıklamasında seçmenleri için Erdoğan, Kılıçdaroğlu veya Oğan'ı işaret etmemesi partilileri kararlarında serbest bıraktığı yorumlarına neden oldu. Ancak Memleket Partisi'nde yapılan çalışmalara göre mevcut oyun yarısı Kılıçdaroğlu'na sıcak bakıyor. İnce, Mart ayında yaptığı açıklamada da "Kendi adıma değil, Türkiye adına günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" açıklaması yapmıştı.

Çekilme kararını "beklemediklerini" ifade eden CHP'liler de "Adaylığı ilk açıklandığında oraya giden ciddi bir seçmen kitlesi Kılıçdaroğlu ve CHP'ye geri dönmüştü. Yüzde 1'lik bir kitle kaldığını düşünüyoruz. Muharrem İnce kendi seçmenine açık çağrı yapmadıkça o kitlenin çoğunluğunun da sandığa gitmeyeceğini ya da boş oy vereceğini düşünüyoruz" değerlendirmesi yaptı. İnce'yi destekleyenlerin "ikinci turda Kılıçdaroğlu'na vereceğiz" dediğini hatırlatan CHP'li, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanabilmesi için destek istedi.

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