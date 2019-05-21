Muharrem Erkek: Sıfatınız yargıç olabilir ama hukuk insanı olamazsınız

CHP Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erkek düzenlediği basın toplantısında İstanbul’da seçimin iptaline ilişkin YSK'ca açıklanan gerekçeli karardaki karşı oyda yer alan ifadelerin seçimlerin "siyasi" nedenlerle iptal edildiğini kanıtladığını söyledi.

Erkek "YSK’nın bu kararına kadar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına dayanarak iptal edilen hiçbir seçim yok Türkiye tarihinde. İstanbul seçimlerini siyasi bir kararla iptal ettiklerinin başlı başına bir göstergesi” diyerek "Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması sebebiyle o sandıkta yapılan işlemlerin yok sayılacağına, iradenin yok sayılacağına ilişkin hiçbir hüküm kanunda yoktur. Bunlara da cevap verememişler zaten” şeklinde konuştu.

Gerekçeli kararda karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven itirazında "Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez" diyerek şunları kaydetmişti: "298 sayılı Kanunun 21 ve 23. maddeleri gereği 5 kişisi siyasi parti temsilcisi olup 7 kişiden oluşan sandık kurulunda siyasi partili üyelerle birlikte görev yapan usulsüz atanmış sandık kurulu başkanının 31 Mart 2019 günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin maddi hatalar giderilip geçersiz oyların tamamının yeniden sayılması karşısında tek başına seçimin neticesine tesir ettiğine ilişkin seçimin iptalini gerektirir tespit olmadığından sayın çoğunluğun seçimin iptali ile yenilenmesine ilişkin kararına katılınamamıştır."

"Hukuk insanı olamazsınız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, YSK'daki üyelere "Sizin sıfatınız yargıç olabilir ama siz hukuk insanı olamazsınız. Bu kararda 38 sayfalık karşı oyda muhalefet şerhinde tam bir hukuk dersi var. 7 üyenin yazdığı 12 sayfada siyasi bir irade ve karar var” dedi.

Erkek "YSK kararında da oyların çalındığına dair bir tek ifade yok. Seçmenin iradesinin nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır dahi kararda yok” diyerek gerekçeli kararda sayım döküm cetvellerinin boş olduğu 18 sandıkta AKP'nin adayı Binalı Yıldırım'ın daha çok oy aldığını söyledi.

90 sandığın sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu üyelerinin imzasının bulunmadığı gerekçesine istinaden bu sandıkları tek tek kontrol ettiklerini, ve 90 sandığın toplam sonucunda Binali Yıldırım'ın daha fazla oy aldığını söyleyen Erkek, KHK ile ihraç edilenlerin 6 sandıkta sandık kurulu başkanlığı, 3 sandıkta da üye olarak görev yaptığı gerekçesiyle ilgili olarak ise, bu kişilerin ilçe seçim kurulları tarafından belirlendiğini ve bahsi geçen 9 sandıkta da Binalı Yıldırım'ın daha fazla oy aldığını kaydetti.

Erkek 754 sandıkta kamu görevlisi olmadığına dair gerekçeyle ilgili olarak da bu sandıkların 532'sinde görev yapanların özel okul öğretmeni, kalanların da bankalarda çalışanlar olduğunu ve İstanbul'daki 76 seçim kurulundan 65'inin 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi eksikleri bu "güvenilir" kişilerle doldurduğunu kaydetti.

Erkek 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri ile ilgili olarak "Herkes sandığa gitsin oyunu kullansın biz her bir oya sahip çıkacağız. YSK bu seçimi iptal etti ama son sözü İstanbul seçmeni söyleyecek ve herşey çok güzel olacak” dedi.

DW/SSB, BK

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