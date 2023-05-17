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Muharrem ErkekFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Muharrem Erkek: Gerekli tüm itirazları yaptık

44 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 bin 269 sandıkta sonuç tutanağında farklılık tespit ettiklerini söyledi.

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CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımında yapılan usulsüzlüklerle ilgili bir açıklama yaptı.

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanan ve görev alanlara teşekkür eden CHP'li Erkek, yurt içi ve yurt dışı toplam 201 bin 807 sandığın ıslak imzalı tutanaklarını yüzde 99,9 oranında sistemlerine girdiklerini söyledi.

CHP'nin seçim takip sisteminin işleyişine dair bilgiler de veren Muharrem Erkek sandık sonuç tutanaklarının önce partinin okul sorumlusuna, ardından ilçe başkanlığına oradan da genel merkeze iletildiğini belirtti. Sandık sonuç tutanağının Yüksek Seçim Kurulu'nun girdiği sayılarla uyuşmaması halinde CHP sisteminin kırmızı alarm verdiğini, bu durumda da düzeltme ve itirazlarda bulunduklarını söyledi. Son derece sağlıklı alt yapı ve sistemlerinin olduğunu ifade eden Erkek, "Her bir oyu takip ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 201 bin 807 sandıktan 2 bin 269 sandıkta sonuç tutanağındaki farklılık tespit ettiklerini söyledi. Bu farklılıkların dört adayın da lehine ve aleyhine olabildiğini söyleyen Erkek "Bizim adayımız Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olanları da tespit ettik. Pazartesi 17.00 itibariyle itirazlar yapıldı" dedi. Milletvekili seçimlerinde ise 4 bin 825 sandıkta CHP ve İYİ Parti aleyhine farklılık ve uyuşmazlık tespit ettiklerini belirten Erkek bu itirazların da dün saat 15 itibarı ile yapıldığını kaydetti.

Erkek geçersiz oy kullanan ya da sandık başına gitmeyen seçmenlerin sayısının 9 milyonu bulduğunu söyledi. "14 Mayıs seçiminin kazananı olmadı" diyen Erkek "Biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz. 28 Mayıs'ta demokrasiyi, baharı, mutluluğu hep birlikte yakalayacağız çocuklarımızın geleceği için, gelecek nesiller için" ifadelerini kullandı.

DW / EC, TY

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