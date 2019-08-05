 Muhammed Mursi′nin oğlu öldü | DÜNYA | DW | 05.09.2019

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DÜNYA

Muhammed Mursi'nin oğlu öldü

Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Abdullah Mursi 25 yaşındaydı. Geçen Haziran’da yaşamını yitiren Muhamed Mursi'nin de kalp krizinden öldüğü açıklanmıştı.

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi

Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Abdullah Mursi'nin başkent Kahire'de araç kullanırken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Aile avukatı Abdel Muneym Abdel Maksud, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yanındaki bir arkadaşı, aracı durdurabildi ve Abdullah Mursi'yi hastaneye götürdü" dedi. Associated Press'in haberine göre, Abdullah Mursi hastaneye ulaştıktan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Yalan haber yaydığı ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğu gerekçesiyle Ekim 2018'de tutuklanan Abdullah Mursi, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Muhammed Mursi

Muhammed Mursi

Abdullah Mursi'nin babası Muhammed Mursi, Mısır'da terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler'in liderliğini yapmıştı.

Mısır'ın demokratik yolla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak bilinen Muhammed Mursi, yaklaşık bir yıl görevde kaldıktan sonra Temmuz 2013'te askeri müdahaleyle devrilmişti. Askeri müdahaleyle birlikte hapse atılan Mursi, geçen Haziran ayında, yargılandığı casusluk davası kapsamında yapılan duruşmada yere yığılmıştı. Mursi'nin ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Ancal Müslüman Kardeşler, 67 yaşındaki siyasetçinin cezaevinde ilaçlarından mahrum bırakıldığını ve sağlıksız yiyecekler yemeye zorlandığını öne sürmüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mursi'nin doğal sebeplerle öldüğüne inanmadığını ifade etmişti. Erdoğan, "Tarih, onu cezaevine atıp, idamla tehdit edenleri ve şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır" demişti.

DW,AFP,AP,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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