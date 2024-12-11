Muhammed el Beşir'den Suriyelilere "Geri dönün" çağrısı

Suriye'deki "geçiş yönetimi başbakanı" Muhammed el Beşir Suriyelilere "barışçıl bir dönem" vaadinde bulundu, "Geri dönün" çağrısı yaptı. Batılı ülkeler ise ihtiyatlı.

Suriye'de "geçiş döneminin başbakanı" olarak atanan Muhammed el Beşir, "istikrar ve sükunet" vadediyor.

Şam'da yönetimi ele geçiren radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalefet tarafından 1 Mart'a kadar geçiş hükümetine liderlik etmekle görevlendirilen el Beşir, uluslararası basına verdiği röportajlarla, Suriye halkına mesajlar verdi.

Arap yayın kuruluşu Al Jazeera'ye verdiği röportajda halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayacaklarını söyleyen el Beşir, "Suriye halkı için istikrar ve sükunetin keyfini çıkarma zamanı geldi" dedi.

El Beşir, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği söyleşide ise iç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan Suriyelilere seslendi.

Muhammed el Beşir, dünyanın dört bir yanındaki Suriyelilere hitaben, "Yurt dışındaki tüm Suriyelilere sesleniyorum: Suriye artık gururunu ve onurunu yeniden kazanmış özgür bir ülkedir. Geri dönün" çağrısını yaptı.

Geçici yönetime "başbakanlık" yapacak olan el Beşir, Idlib vilayetinde İslamcı milis gücü HŞT tarafından ilan edilen "hükümetin" başındaydı. Ancak silahlı muhalefetin Şam'ı ele geçirmesi sonrasında Beşar Esad ülkesinden kaçmış, Rusya'ya sığınmış, bunun üzerine de HTŞ el Beşir'in Suriye'deki geçiş döneminin başbakanı olarak atandığını duyurmuştu.

Radikal İslamcı HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el Colani Fotoğraf: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el Colani de Suriye'de yeni bir dönemin başladığına dair açıklamalar yapıyor.

İşkence ve savaş suçlarına karışan üst düzey eski yetkililerden hesap sorulacağını söyleyen el Colani aynı zamanda Suriye'nin geleceğine dair endişeleri gidermeye çalışıyor.

Radikal İslamcı HTŞ lideri, İngiliz yayın kuruluşu Sky News'e verdiği demeçte, yeniden inşa edeceklerini söylediği Suriye'nin "istikrara doğru yol aldığını" kaydetti, ülkenin yeniden bir savaşa teslim olmayacağını vurguladı.

HTŞ lideri, Esad rejiminin devrilmesinden itibaren gerçek ismi Ahmed El Şara'yı kullanmaya başladı.

Batılı başkentler ihtiyatlı

HTŞ liderliğinin son günlerde yaptığı açıklamalar Batılı başkentlerde olumlu yankı buluyor. Ancak ABD ve AB başta olmak üzere pek çok Batılı hükümet "bekle gör" stratejisi izliyor, HTŞ'nin kapsayıcı ve ılımlı vaatleri doğrultusunda somut adımlar atmasını istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün tüm ülkelere Suriye'de "kapsayıcı bir siyasi süreci desteklemeye" çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken. Fotoğraf: Florion Goga/REUTERS

Blinken Washington'da yaptığı açıklamada, Şam'da kurulacak hükümetin "güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir hükümet" olması ve "Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasını engellemesi gerektiğini" söyledi.

AB'nin yeni Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da, Suriye'nin yeni bir Libya, Afganistan ya da Irak haline gelmemesi gerektiğini söyleyerek şu üç beklentiyi sıraladı: Mezhepsel şiddet önlenmeli, aşırıcılığın yeniden canlanmasına izin verilmemeli, yönetim boşluğu oluşmamalı.

İsrail uyarıyor

Bu arada İsrail, sınır komşusu Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail'in kendi açıklamasına göre İsrail ordusu Pazar gününden bu yana Suriye'deki askeri hedeflere yaklaşık 480 hava saldırısı düzenledi.

Netanyahu hükümeti, ordunun Suriye'deki "stratejik silah depolarının büyük bir bölümünü hedef aldığını" ve bu yolla bu silahların "teröristlerin eline geçmesinin engellediğini" savunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülkesinin donanmasının Salı gecesi "Suriye donanma filosunu büyük bir başarıyla imha ettiğini" duyurmuştu.

Başbakan Benyamin Netanyahu, Suriye'de yönetimi elinde bulunduranları, İran'ın Suriye'deki nüfuzunun yeniden güç kazanmasına izin verilmemesi konusunda uyarıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu. Fotoğraf: Uncredited/Israeli Government Press Office/AP/dpa/picture alliance

Netanyahu, "Suriye'deki yeni rejim, İran'ın yeniden yer edinmesine ya da Hizbullah'a İran silahlarının taşınmasına izin verirse, buna sert bir şekilde karşılık verir ve yüksek bir bedel ödetiriz" açıklamasını yaptı.

Esad rejimi döneminde Suriye, Lübnan'daki Hizbullah ve Gazze'deki Hamas ile birlikte İran liderliğindeki "direniş ekseninin" bir parçasıydı.

Bu arada İran, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır gibi pek çok ülke İsrail’in Suriye’yi hedef alan hava bombardımanlarına sert tepki gösterdi.

DW, AFP, dpa, Reuters/ DA, TY

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