 Muhalefetten HDP’ye yönelik operasyona tepki | TÜRKİYE | DW | 25.09.2020

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TÜRKİYE

Muhalefetten HDP’ye yönelik operasyona tepki

Kobani olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı HDP üye ve yöneticilerinin gözaltına alınmasına CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden tepkiler geldi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı operasyon kapsamında yedi ilde çoğu HDP’li 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine muhalefet partilerinden tepki geldi.

Operasyonlara DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisive CHP'li isimler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmamak için HDP'li 82 kişiyi daha gözaltına aldılar. Bu gözaltılar, Demirtaş'ın son 15 günde yaptığı gündem yaratan açıklamaların ardından geldi. İktidar, HDP'yi tasfiye etmek ve "dikensiz gül bahçesi" yaratmak istiyor. Kuşkusuz ilk hedef bu" diye yazdı. Yarkadaş, ikinci hedefin muhalefet blokunda derin bir çatlağa ve yarılmaya yol olduğunu ve iktidarın HDP'yi "şeytanlaştırarak" muhalefetin bir araya gelmesini engellemeye ve HDP'yi etkisizleştirmeye çalıştığını iddia etti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter hesabından "Kars’ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen den, RTÜK üyesi Ali Ürküt'e, Sırrı Süreyya Önder'e kadar yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulüm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur" diye yazdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise soruşturmayı yürüten savcının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir düğünde çekilmiş fotoğrafının sosyal medyaya yansımasına atıfta bulunarak "Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir"değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltıların ardından paylaştığı mesajlarda "Devlete bağlı bağımsız ve tarafsız Türk yargısına güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz? Beyler, bayanlar ayıp olmuyor mu?" dedi. Kaftancıoğlu erken seçime gidileceği iddiasında da bulundu. 

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da "Olaydan 6 yıl sonra Ayhan Bilgen, Altan Tan, Süreyya Önder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur" değerlendirmesini yaptı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, operasyonların ardından "Adalete olan güven sarsılmaya devam ediyor" dedi. Aydın "Bu insanlar suçluysa; bu memleketin hakim-savcıları 6 yıl önce neredeydi. Yok değillerse; bugün bu gözaltı kararlarının sebeb-i hikmeti nedir" diye sordu.

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci ise "Savcılık derhal bu gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşmalıdır.Malum ziyaret sonrası gerçekleştirilen bu gözaltılar üzerindeki şaibe ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

DW/DBN,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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