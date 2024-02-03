Muhalefetten Hafize Gaye Erkan'ın istifasına eleştiri

Muhalefet partileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasına tepki gösterdi.

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, X hesabından yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan'ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan, güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey, zamanlamasıydı" dedi. Karatepe, "Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor. Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir diye ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da aynı platformdaki paylaşımında "Mehmet Şimşek, kendini hâlâ etkili ve yetkili bakan sanıyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı 'önerisi doğrultusunda' atanacakmış. Herkes biliyor ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde her şeye karar veren 'tek bir adam' var, gerisi lafügüzaf" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise Erkan'ın istifasını şöyle değerlendirdi:

"Ülke Arjantin'e dönüşmek üzereyken Hafize Gaye Erkan, durumu fark edip erkenden çıkıp gitmiştir. TCMB'nin kurumsal kimliği ve itibarı, AKP sayesinde iki paralık olmuştur. Merkez Bankası, adeta başkan öğütme makinesi haline gelmiştir. TCMB'nin başına artık kim gelirse gelsin, ekonomi politikaları dikiş tutmayacaktır."

"Sorumlular hesap vermek zorunda"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan affını istemiş… 7 aylık serüven, yüzde 8,5 faiz ile başlandı, yüzde 45 ile son buldu. Peki kötü giden ekonominin gerçek sorumluları ne yapıyordu? Çok açık ki siyasi iktidar, liyakatli atama yapma mesuliyetini burada da yerine getirememiş ve bir kez daha Türk milletinin ekonomik menfaatlerini ve saygınlığını tehlikeye düşürmüştür. Bu yanlış sürecin sorumluları hesap vermek zorundadır. Zira asıl zarar gören milletimiz olmuştur."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Erkan'ın istifasının duyurulduğu bir paylaşımı alıntılayıp "Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?" diye sordu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da X hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidarda geçen 22 seneden sonra hala Merkez Bankası'nın başına doğru kişiyi bulamıyorsanız, sorun bulduğunuz kişide değil, sizin devlet yönetme zihniyetinizdedir" dedi.

Erkan'ın yerine Karahan atandı

Merkez Bankası Başkanı Erkan dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

X hesabından bir açıklama yayımlayan Erkan, "Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Erkan'ın mesajından bir dakika sonra, Bakanlığın X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum" diye ekledi.

Ardından da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında, "görevden alındığı" belirtilen Erkan'ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın getirildiği duyuruldu.

DW,ANKA/CÖ,HT

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