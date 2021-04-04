Muhalefetten hükümete "bildiri" eleştirisi

CHP ve İYİ Parti'den yapılan açıklamalarda hükümetin emekli amirallerin bildirisine gösterdiği tepki eleştirildi, iktidarın "mağduriyet" yaratmaya çalıştığı savunuldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç emekli 103 amiralin yayımladığı bildiriye hükümet kanadından yükselen tepkileri eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özkoç, "Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ'cü dolduranlar, 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan. Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tartışmalara konu olan tuğamiralin sarıklı ve cübbeli fotoğrafını da paylaşan Özkoç, "Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular" dedi.

Bildiriyle ilgili soruşturma açılmasını da eleştiren Özkoç, "Tam bağımsız Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan'ı, Montrö'yü savunmak suç olmuş. Bugünü unutma milletim" paylaşımında bulundu.

"AKP sorunların üstünü örtmeye çalışıyor"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Gözüküyor ki AKP mağdura yatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. 103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir" dedi.

Emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi ile ilgili fikirlerini beyan ettiklerini belirten Öztrak, "Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AKP'nin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum" diye konuştu.

Öztrak, "O metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim. Türkiye'de kimsenin söz söyleme özgürlüğü, fikrini açıklama özgürlüğü yok herhalde" ifadelerini kullandı.

"Mesele tarikatçı amiral"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da, "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı. 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz. Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'tarikatçı' amiral" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise, "Bu suni 'darbe' tartışmasının da ömrü yarına kadar. Yarın sabah vatandaşlar ihtiyaçlarını almak için ellerini ceplerine attığında bitecek" diye yazdı.

HDP'li Paylan: Darbeci arıyorsanız aynaya bakın

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hükümete yüklenerek, "Seçilmiş milletvekillerini, seçilmiş belediye başkanlarını hapse atıp milli irade ahkamı kesmek riyakarlıktır. Darbeci arıyorsanız aynaya bakın" ifadesini kullandı.

"Belli ki uyku sersemi okumuşlar"

Bildiriyi imzalayan amiraller de gelen tepkileri eleştiren açıklamalarda bulundu. Bildiride imzası bulunanlardan Emekli Koramiral Atilla Kıyat, bildiriye tepki gösterenlere, "Belli ki, uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır" dedi.

Emekli amiral Mustafa Özbey de ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un tepkisine, "Okuduğunu anlamamış. İfade özgürlüğünün ne olduğunu ise, hiç bilmiyor" yanıtını verdi.

Emekli Tuğgeneral Ali Er, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildiriyi hazırlayanlar hakkında soruşturma başlatmasını eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

"Yine mağduriyet edebiyatı masaya sürüldü... Anayasamızın değiştirilmez hükmü laiklik ilkesine bayrak açanlara ve hilafet taleplerine alkış, Cumhuriyetin tapusu Lozan antlaşması ve Milli Egemenliğimizin mütemmim cüzü Montrö sözleşmesine destek verenlere soruşturma."

Davutoğlu'dan "sivil darbe" vurgusu

Muhalefet cephesinden Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ise bildiriyi eleştirdi. Davutoğlu milli irade, hukuk devleti ve demokrasinin yanında olduklarını belirterek, "Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da, bildiriye imza atanlara seslenerek "İfade özgürlüğünüze saygı duyuyorum. Ancak siyaset yapacaksanız sorumlu siyasetin dilini kullanın. Eski alışkanlıklarınızı bırakın. Bu ülkede hiç kimse sizin emir eriniz değildir. Ve siz de artık başkalarının emir erliğine soyunmayı bırakın" dedi.

DW/GY, JD

© Deutsche Welle Türkçe