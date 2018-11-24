Muhalefetin "Ankara" imtihanı

24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimlerinde AKP ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın karşısına Millet İttifakı ile çıkan muhalefet, bu ittifak sayesinde yüzde 10’luk seçim barajını kırmayı başarmıştı. Saadet Partisi de, İyi Parti de Millet İttifakı aracılığıyla parlamentoda temsil edilen partiler oldu. Peki bu ittifak, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere yansıyabilecek mi?

Sadece İyi Parti ile değil Saadet Partisi ve HDP ile de dirsek temasında olan ana muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklında bu sorunun daha özel bir açılımı var: Ankara’da Mansur Yavaş’ı AKP’nin karşısına nasıl çıkartacağız?

Mansur Yavaş, CHP'nin 30 Mart 2014 yerel seçiminde dönemin AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in karşısına rakip olarak çıkardığı isimdi. O seçimde yüzde 44,9 oy alan Gökçek karşısında MHP kökenli Yavaş’ın oy oranı 43,8’de kalmıştı. Ancak oyların doğru sayılmadığı iddiaları ve yaşanan elektrik kesintileriyle 30 Mart 2014 seçimi 'şaibeli seçim' olarak akıllara kazındı. Şaibenin en çok yaşandığı yerler arasında Ankara’nın gösterilmesi de, Mansur Yavaş’ın aslında Ankara’yı alabileceği öngörülerini kuvvetlendirdi.

Bu tecrübeden yola çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yavaş ismini gündeme taşıdı. Yavaş ismi üzerinde Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında günlerdir yoğun bir temas sürüyor. Her iki partinin kurmayları bu temaslarda sona gelindiğini dile getiriyor ancak muhalefet cephesinde Mansur Yavaş bilmecesi bir türlü çözülemiyor.

Yavaş kimin adayı olsun?

Kılıçdaroğlu ile Akşener özellikle Ankara, Manisa, Balıkesir ve Antalya’yı kapsayacak bir yerel seçim ortaklığı üzerinde konuşurken, Akşener "Ankara’dan biz aday gösterelim" ısrarında bulundu. Bu ısrar üzerine Kılıçdaroğlu'nun, Akşener’e "Ankara için biz bir isim önerelim. Sizin adayınız olsun ama biz de destekleyelim" teklifini götürmesi dikkatleri yeniden Mansur Yavaş isminde yoğunlaştırdı. Öyle ki Kılıçdaroğlu, Akşener’le görüşmesinden sonra Mansur Yavaş’la da bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından da Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun kendisine "İyi Parti’nin adayı ol, biz de destekleyelim" teklifinde bulunduğunu dile getirdi. Yavaş bu teklifi geri çevirse de, hem İyi Parti hem de CHP’de Ankara için Yavaş isminde ittifak arayışının son bulmadığı konuşuluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "İyi niyetli çabamız sürüyor" derken, İyi Parti’nin önde gelen isimlerinden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Mansur Yavaş’ı kendi adayımız olarak görmek istediğimizi söyledik. Liderlerimizin yapacağı anlaşmayı bekliyoruz" diyor.

Herhangi bir partinin adayı olmaktansa CHP ile İyi Parti’nin ortak adayı olmaya daha sıcak bakan Mansur Yavaş da, muhalefetin dayanışmasıyla Ankara’yı alabileceğine kesin gözüyle bakıyor. Yavaş, kendisinin İyi Parti’den çok CHP’ye yakın durduğu iddialarının ise "muhalefeti parçalamak" hedefi taşıdığını dile getiriyor.

Saadet Partili Birol Aydın Ankara söz konusu olduğunda ittifakın güçlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor

CHP karışık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın İyi Parti’den aday olması CHP’nin de onu desteklemesi durumunda AKP'nin Ankara'yı kaybedeceğini düşünse de, CHP içinde bir grubun bu düşünceye karşı çıktığı da konuşuluyor. O grup "Ankara İyi Parti’ye teslim edilmemeli, CHP de Ankara’da mutlaka bir aday göstermeli" diyor.

CHP’nin teşkilatlarda ve kamuoyunda yaptırdığı anketlerde ise Mansur Yavaş ismi hep önde çıkıyor. CHP’nin önde gelen yetkilileri bu anketler hakkında bilgi verirken, Yavaş isminin halkta bir karşılığının olduğuna, iyi bir ittifakla AKP’nin yerel yönetimlerde zayıflatılabileceğine dikkat çekiyor. Aynı yetkililer "Hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu, muhalefeti birleştirebilecek bir isimle yerel seçimi kazanabileceğini düşünüyor. Buna rağmen Yavaş isminde uzlaşı olmazsa muhalefetin yerel seçimi kazanma umudu azalacak" değerlendirmesi yapıyor.

"Muhalefet birleşmeli"

HDP'li Mithat Sancar yerel seçimde güçlü ittifaklara ihtiyaç olduğunu vurguladı

Muhalefetin yerel seçimde birleşmesi ve bunu en çok da Ankara’da göstermesi gerektiği konusunda Saadet Partisi ve HDP de aynı görüşe sahip.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın "Biz bütün illerde kendi adayımızı çıkaracağız. İttifak için CHP’yle de, İyi Parti’yle de dirsek temasımız var" derken, bu dirsek temasının Ankara söz konusu olduğunda ciddi bir desteğe dönüşebileceği mesajı veriyor.

"Mansur Yavaş, kendi açısından makul bir yaklaşım ortaya koydu. Ankara’da muhalefet birleşirse, AKP kaybedebilir" diyen Aydın, CHP ile İyi Parti’nin "Ankara uzlaşmasını" geciktirmemesi gerektiğini söylüyor.

HDP’li Mithat Sancar da, "Mansur Yavaş uzlaşması CHP ve İyi Parti için MHP’yi bölmenin ve AKP’yi sıkıştırmanın iyi bir yolu olur" diyor. Muhalefetin yerel seçimde de 'güçlü ittifak’lara ihtiyacı olduğunun gözden kaçırılmamasını' isteyen Sancar, "Muhalefet emin adımlarla yerel seçime gitmeli. Kaybetmemeli" yorumu yapıyor.

Hilal Köylü / Ankara

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