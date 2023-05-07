Yeşildağ'ın iddiaları: Muhalefet Erdoğan'dan yanıt bekliyor

Bugün Manisa'da düzenlenen mitingte halka seslenen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Yeşildağ'ın son günlerde yayınladığı videolarda öne sürdüğü iddiaları dile getirdi.

Akşener, "Şimdi bir Ali Yeşildağ var. Yeşildağ ailesi Sayın Erdoğan’ın çok yakınıdır ben biliyorum. Hasan Yeşildağ, Sayın Erdoğan hapse girdiği zaman 'başına bir iş gelir' diye onunla beraber hapse giren bir arkadaş" diyerek, yayınladığı videolarla, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı bakanlara ağır suçlamalar yönelten Ali Yeşildağ'ın açıklamalarına değindi.

Akşener, Ali Yeşildağ'ın önceki gün yayınlanan ilk videosuna atfen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Antalya Havalimanı, 3 Milyar avroya bir 'kanka'ya veriliyor. Buna karşılık başka bir firma 5 milyar avro veriyor ama onun dosyasından evrak çalınıyor, öbürüne 3 milyar avroya veriliyor. Arada bir cebellezi durumu var. Ali Yeşildağ'ın deyimine göre 1 milyar dolarcık, bu 1 milyar dolarcığın bizatihi onun deyimiyle 'Tayyip Abi' tarafından alındığını söylüyor. Şimdi soru şu; bu ülkenin Cumhurbaşkanı, 1 milyar dolar bu ülkenin parasının alınıp cebine, senin cebine atıldığına dair bir iddia var. Sen bizi mezara gömecek yerde;Gabarlara, Cudilere gömecek yerde böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize!" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçen hafta Sultanahmet Camisi avlusunda namaz çıkışı düzenlenen ve seçim mitingine dönen konuşmasında cami cemaatine, Diyanet'i kapatacakları yönündeki iddiayla CHP'yi yuhalatmış, yuhalamanın yetmeyeceğini ve muhalefeti 14 Mayısta siyasi mevta yapacaklarını da söylemişti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan da tepki

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluda bugün Kırıkkale'de düzenlediği mitinginde Ali Yeşildağ'ın ortaya attığı suçlamalara değindi. Kılıçdaroğlu da Türk Medya Grubu'nun patronları olan Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın kardeşleri Ali Yeşildağ'ın yayınladığı videolardaki rüşvet iddialarının araştırılmasını talep etti. Erdoğan ile ilgili olarak, "1 milyar Euro götürdüğünü söylüyor. Şimdi bunu yasaklıyorlar, niye? Konuştu diye. Yapmaları gereken, bu adam yalan söylüyorsa hemen savcılığa bildireceksin, doğrusu nedir araştıracaksın. Ama konuşmasın istiyorlar, malı götürecekler. 418 milyar doları da götürdüler" diyen Kılıçdaroğlu, daha önce de vurguladığı üzere hazineden haksız biçimde dağıtıldığını hesapladıkları 418 milyar doların tamamını geri getirme sözünü tekrarladı.

Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı vekili adayı Ekrem Imamoğlu da, Çorum mitinginde, Yeşildağ'ın yolsuzluk ve rüsvet iddialarına ilişkin olarak, "Ne şeffaflık ne liyakat kaldı. 21 yılda üzerlerine ne yazık ki çok kir, çok pislik bulaştı" dedi.

Hanefi Avcı: Bu iddialar farklı

Emekli emniyet müdürü ve yazar Hanefi Avcı da Yeşildağ'ın iddiaları hakkında yaklaşık dokuz dakikalık bir video yayınladı. Avcı da, iddiaları ortaya atan Ali Yeşildağ'ın sıradan biri olmadığının altını çizdiği video değerlendirmesinde, "Ailecek baştan beri Cumhurbaşkanının yanında durmuş, daha parti kurmazdan önce beraber hareket etmiş, abisi Hüseyin Yeşildağ Tayyip Erdoğan Bey Yenihisar cezaevinde kaldığı zaman bir suç işleyerek cezaevine girip onun yanında koruma ve onun hizmetinde bulunmuş. Böylesi bir aile yakını, birçok işinde de beraber hareket eden insanlar. Bu açıdan verdiği bilgiler diğer kişilerden biraz daha farklı" diye konuştu ve Yeşildağ'ın ifşaatlarının daha önce yayınladıkları videolarla adından söz ettiren Sedat Peker veya Muhammed Yakut gibi isimlerin iddialarından daha büyük önem arzettiğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

AKP'ye yakın çevrelerden olduğunu söyleyen Ali Yeşildağ, son günlerde yayınladığı videolardan ilkinde 2007'de Antalya Havalimanı'nın işletme ihalesinde göreve talip ve 5 milyar dolara kadar teklif götürmeyi de planlayan deneyimli şirket Çelebi Holding'i nasıl dolandırdıklarını, başvuru dosyasından "evrak çalarak" devre dışı bıraktıklarını ve ihaleyi hükümete yakın IC Holding'in kazanmasını sağladıklarını açıkladı. Bir siyasi figür olarak değil de bir aile büyüğü olarak Erdoğan'a hitap ettiğini söyleyen Yeşildağ, Erdoğan'ın bu ihaleden 1 milyar dolar aldığını iddia ediyor.

Yeşildağ, yayınladığı ikinci videosunda ise eski Tarım Bakanı, AKP'li Mehdi Eker ile yaptıkları yolsuzlukları anlattı. Yeşildağ, Avrupa Birliği'nin tarım alanına yönelik destek amaçlı vereceği fonların yarısını kendi almak isteyen eski Tarım Bakanı Mehdi Eker ile birlikte şirketler kurarak milyarlarca dolarlık ihaleleri kazandıklarını söyledi.

Yeşildağ, bu konuya değindiği aynı videoda ayrıca canlı büyük baş hayvan ticaretine de giriştiklerini, hatta canlı hayvan ticareti konusunda da tecrübeleri olmamasına rağmen bu işe soyunan hükümete yakın çevrelerin daha sonra çok kolay para kazanmak amacıyla kesilmiş et ithalatına yöneldiklerini, bu sayede ülkede hayvancılığı da bitirdiklerini kaydederek, vatandaşın bugün pahalı olduğu için et yiyemez hale gelmesinden bu tür işleri yapanların sorumlu olduğunu da ifade etti.

Yeşildağ ayrıca, bu tür çevrelerin halkla bağlantısı kalmadığını, bu nedenle de zor koşullardaki kişilerin durumunu anlamaktan çok uzak olduğunu ve sonraki videolarında da çok daha fazla şaşırtacak ifşaatlarda bulunacağını dile getirdi. Yeşildağ, açıklama yaptığı bütün konuları belgeyebilecek yetenekte olduğunu da vurguladı ve savcıların da iddiaları araştırması için yeterli imkanın bulunduğuna işaret etti.

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DW / ETO,ET

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