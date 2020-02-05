 Muhalefet Van′daki işkence iddiaları için meclis soruşturması istiyor | TÜRKİYE | DW | 22.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Muhalefet Van'daki işkence iddiaları için meclis soruşturması istiyor

Van Valiliği, Van Çatak’ta iki kişinin helikopterden atılarak işkence yapıldığı iddialarını yalanladı. Muhalefet partileri ise hastane raporuna dikkat çekerek iddialarla ilgili meclis soruşturması istiyor.

default

11 Eylül’de Van’ın Çatak ilçesinde Osman Şiban ve Servet Turgut isimli iki kişinin işkence edilerek daha sonra Osman Şiban'ın askeri bir helikopterden atıldığı iddialarıyla ilgili olarak Van Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik, söz konusu iki kişinin "Yıldırım-10 Norduz" adı verilen operasyonlar sırasında yakalandığını, bu kişilerin yakalanırken "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı ve bu esnada kayalıklardan düştüğünü belirtti. Valiliğin açıklamasında, söz konusu kişilerin PKK örgütüne yardım ve yataklık ettiklerinin belirlendiği de iddia edildi.

Şiban ve Turgut'un yakalanmalarının ardından hastaneye sevk edildiği ifade edilen Valilik açıklamasında, olayla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi. 

Muhalefet meclis soruşturması istiyor

Ancak muhalefet partileri, HDP ve CHP’nin yanı sıra DEVA Partisi de iddiaların daha kapsamlı araştırılmasını istiyor. HDP, olayla ilgili açıklamasında yaralanan 8 çocuk babası Osman Şiban ve 7 çocuk babası Şevket Turgut’un helikopterden atıldığının hastane raporu ile belgelendiğine dikkat çekti. HDP açıklamasında, "Tek başına bu belge bile, kurumsallaştırılmak istenen işkence yönetiminin her türlü meşru ve evrensel hukuk karşısında yargılanması için yeterlidir" ifadelerine yer verdi.

HDP Van Milletvekili Tayip Temel, verdiği soru önergesiyle iddiaları TBMM'ye taşıdı. Temel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle vediği soru önergesinde, söz konusu kişilerin helikopterden atıldıkları iddiasının doğru olup olmadığının yanıtlanmasını istedi. 

CHP Milletvekili Özgür Özel de Twitter'dan yaptığı paylaşımda iddialarla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Özel, "Türkiye'yi 1990'lara döndürmeye çalışan, kamu gücünü kullanırken yasadışı yöntemlerde ısrar eden bir akılla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcsı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da iddialarla ilgili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması talebiyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi. Yeneroğlu, önergesinde söz konusu iki kişinin kaldırıldıkları hastanede yüksekten düşme teşhisinin konulduğuna ve Osman Şiban'ın epikriz raporunda da "helikopterden düşme" şeklinde kayıtlara geçtiğine işaret etti. İşkence yapıldığına ilişkin de kuvvetli deliller olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, Savunma Bakanı'na iddiaların doğru olup olmadığını ve Bakanlığın olayla ilgili soruşturma açıp açmayacağı sorularını yöneltti.

Hastane raporunda ne diyor?

Osman Şiban’ın hastane epikriz raporunda, "helikopterden düşme sonrası yaralanma" şikayetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği, "yüksekten düşme sonrası emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirildiği" ifadeleri yer alıyor.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İşkence Komitesi'nden Erdoğan'a çağrı: Kötü muameleyi durdur

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin, Türkiye'deki kötü muamelelere dair son raporunda sert eleştiriler yer alıyor. Komite, Erdoğan'a da kötü muameleyi durdurma çağrısı yapıyor.  

İHD: En çok işkence şikâyeti cezaevinden

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin 10 yıllık işkence raporunda, işkence ve kötü muamelenin en çok gerçekleştiği yerlerin cezaevleri, en çok gerçekleştirenlerin ise gardiyanlar olduğu belirtildi.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İddiaya göre gördüğü işkence sonucu ölen Özge Sevinç'in ailesi adalet arıyor  

Benzer içerik

Türkei Lawine

Van'da çığ felaketi: 33 ölü 05.02.2020

Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketinde ölü sayısı 33'e çıktı. Arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.

Türkei Bahcesaray Van Provinz Lawinenunglück

Çığ felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi 06.02.2020

Van'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türkei | Polizei löst “Samstagsmütter”-Demo in Istanbul gewaltsam auf

HRW raporu: "Cezasızlık, polis ve bekçiyi kötü muameleye teşvik ediyor" 29.07.2020

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu, polis ve bekçilerin uyguladığı işkence ve kötü muamele vakalarının artışına dikkat çekerken, iddiaların soruşturulmadığını ya da suçların cezasız bırakıldığını ortaya koyuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

FinCEN Files: Petkim'e Esad yönetimiyle ticaret yaptı suçlaması

FinCEN Files'a göre, Türk petrokimya şirketi Petkim, yaptırımlar altındaki Suriye rejimine petrol ürünleri satmakla suçlanan Blue Energy ile yaptığı işlemlerde Malta’da kayıtlı şirketi Petrokim’i kullandı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  