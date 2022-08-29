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Fotoğraf: Alp Eren Kaya/Republican People's Party (CHP) /Handout/REUTERS
Hukuk ve AdaletTürkiye

Muhalefet Sedat Peker'in iddialarını yargıya taşıyor

30 dakika önce

CHP ve DEVA, Sedat Peker'in ortaya attığı rüşvet iddiaları konusunda suç duyurusunda bulundu. İddialarla ilgili olarak altılı masadaki diğer muhalefet partileri de suç duyurusunda bulunacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Sedat Peker'in öne sürdüğü rüşvet iddiaları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sedat Peker'in açıkladığı; Saray'dan SPK'ya, milletvekili ve eşinden Cumhurbaşkanı danışmanı ve SPK Başkanına kadar uzanan rüşvet ve yolsuzluk ağına ilişkin suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Partilerin suç duyurularında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Deniz Meclis Üyesi Salih Orakcı'nın da aralarında bulunduğu isimler şüpheli olarak yer aldı.

DEVA Partisi'nin suç duyurusunda, Peker'in "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı üzerinden ortaya attığı iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklamalarda isimleri geçen şüphelilerden üst düzey kamu görevlileri ile bu kişilerle birlikte hareket eden bazı şüpheli kişilerin sermaye piyasası ile ilgili olarak bu piyasanın araçlarını kullanmak suretiyle piyasa dolandırıcılığına sebep oldukları, aynı zamanda nüfuzlarını kullandıkları, bu nüfuzlarını kullanarak kişileri menfaat temin etmeye zorladıkları ve kişilerden menfaat temin ettikleri, sahte haciz işlemleri yaptıkları ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik yaptıkları, söz konusu bu eylemleri belirli bir suç örgütü oluşturacak şekilde gerçekleştirdiklerine dair ayrıntılı anlatımlarda bulunulmaktadır."

Söz konusu iddiaların "açıkça işlenen suçları kimlerin, nerede, nasıl ve ne şekilde işlediğine dair somut deliller ve olaylar ileri sürülerek" dile getirildiği belirtilen suç duyurusunda, "Bu şekilde kamu görevlisi olan şüpheliler ile diğer şüphelilerin bir suç örgütüne vücut verecek tarzda birlikte hareket ettikleri, bu örgüt kapsamında sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları, yine mağdurları zorlayarak menfaat temin ettikleri ve böylece irtikap ve rüşvet eylemlerini de gerçekleştirdikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları anlaşıldığından yukarıda ayrıntısı ile belirtilen olayların, kişilerin, suçların araştırılması ve maddi gerçekliğe ulaşılması artık bir zaruret hâlini almıştır" denildi.

Akşener'in açıklamaları

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün akşam yaptığı açıklamada, altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak Peker'in ortaya attığı rüşvet iddiaları konusunda suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Akşener, SPK'nın bir önceki başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun adının da karıştığı rüşvet iddialarıyla savcıların neden ilgilenmediği yönündeki soru üzerine, "Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor" demişti.

Ardından da İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın başkanlık divanı üyeleri ve milletvekillerinin söz konusu yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak TSİ 13.45'te Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na yöneltilen suçlamalarla gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu ise Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin patronu Mine Tozlu Sineren'in sermaye artırımı için yaptığı başvuru ve rüşvet ödemeye zorlandığına yönelik iddialarıyla ilgili olarak Sineren hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

DW/CÖ,JD

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