Muhalefet "insan hakları konuşulsun" istiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti Türkiye'deki muhalefetin de merceğinde. Ziyareti DW Türkçe'ye değerlendiren CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, ziyaretle ilgili "büyük endişe" taşıdıklarını söyledi. Erdoğan, “Türkiye’de siyasi çıkar elde etmek, referandumu kazanmak ya da seçimlere giderken gücünü artırmak için hep kendine bir düşman, hedef belirledi” diyen Özel, bu hedefin bazen Hollanda, bazen de Almanya, son dönemde de ABD olduğunu belirtti. “Almanya’daki vatandaşlarımız, ikili ilişkilerdeki yanlışlar yüzünden hep zarar gördü” diyen Özel, ziyaretin bu yanlışların son bulması adına bir anlam ifade etmesini istediklerini dile getirdi.

Erdoğan ve Merkel ilişkisini "ayıplı" olarak tanımlayan ve bu ayıbın kendisini en çok göçmenler konusunda gösterdiğini öne süren Özel, “İki lider, daha önce yaptıkları utanç verici pazarlıklardan bu ziyarette uzak durmalıdırlar” mesajını verdi.

CHP Milletvekili Özgür Özel

Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde Türkiye’deki ekonomik krizin yapısal sorunlarının gündeme getirilmesi ve hukukun üstünlüğünün tartışılması gerektiğini dile getiren Özel, Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısının arttığını, tutuklama ve salıvermelerin Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, sözlerini "Türkiye’de her türlü barışçıl eylem, her türlü hak arama devlete karşı bir ayaklanma olarak görülüp en sert biçimde bastırılıyor" şeklinde sürdürdü.

Özel, Alman hükümetinin Türkiye’de hukukun üstünlüğünü Erdoğan’la tartışırken “Ah biz de şimdi onları köşeye sıkıştırdık, istediğimizi alırız mantığıyla hareket etmemeli. AB değerleri ve insan hakları açısından bakmalı” yorumunu yaptı.

“Erdoğan yönetimini kurtarmaya soyunmayın”

TBMM Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar da Erdoğan’ın Almanya ziyaretiyle ilgili DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunurken Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkileri "karşılıklı çıkar ve siyaset" çerçevesine oturtmaması gerektiğini savundu. “Erdoğan, siyasetle ticareti ayırmaya çalışacak, Almanya da bu yaklaşımı kabul ederse Türkiye’deki antidemokratik gelişmelerin sorumluluğuna ortak olacak” diyen Sancar, Almanya’ya “Erdoğan yönetimini kurtarmaya soyunmayın” çağrısı yaptı.

Sancar, “Türkiye’de demokrasi ve insan hakları açısından ciddi ihlaller ve gerilemeler yaşanıyor. Beklentimiz, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin izleme sürecinde olduğunun unutulmaması ve temel insan haklarının görüşmelerin ana gündemi yapılmasıdır. İnsan hakları ve evrensel değerler alanında iddialı olan Merkel, mülteci akınını durdurmaya yarıyor diye Erdoğan’a açık çek vermemelidir” diye konuştu.

“Erdoğan insan haklarını ezerek gidiyor”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Almanya ve Türk hükümetine sert eleştiriler yöneltti. Paylan, “Almanya’nın insan hakları konusunu ziyarette önemli bir gündem maddesi yapacağının işareti olsaydı Türkiye, Cumartesi Anneleri’ni yerde sürüklemezdi. Ya da, havalimanı inşaatındaki insanlık dışı şartlardan şikayet eden işçiler tutuklanmazdı” dedi.

Paylan sözlerini “Erdoğan Almanya’ya insan haklarını daha da ezen konularda gidiyor. Resmi kabul görecek. Bu da, bütün yaptıklarının normalleşmesi ve Türkiye’nin artık insan hakları ihlali yapabilen bir ülke olarak kabul edilmesi ve yalnızca bir tampon ülke olarak çökmemesinin sağlanması anlamına geliyor. Belki sembolik bir adım olur, tutuklu ünlü bir kişi serbest bırakılır” şeklinde sürdürdü.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe