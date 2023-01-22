Muhalefet için ortak aday ihtimali hâlâ var

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Bu seçim kader seçimi.

Geride bıraktığımız her seçim gibi. Her seçimde bugün yaşadığımız kadere daha yaklaştık çünkü. Muhalefet bazen büyük, bazen de daha küçük gibi görünen ama ciddi sonuçları olan hatalar yaptı. Bu kez de muhalefetin Erdoğan'ın karşısına ortak bir adayla çıkmama ihtimali seçmeni endişelendiriyor. Altılı Masa'nın ayrı, HDP'nin ayrı adayla gireceği seçim daha ilk turda Erdoğan'a kaptırılır mı, iş ikinci tura kalırsa muhalefet tek adayla girse bile iş işten geçmiş olur mu?

Türkiye'nin bugün geldiği noktada bu risklerle seçime girme lüksü yok. Ama iyi haber şu: Muhalefet, özellikle de CHP ve HDP'nin yetkili isimleri, tek bir adayla seçime girme ihtimalini hayatta tutmaya çalışıyor.

O aday Kılıçdaroğlu

İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz ay Habertürk'te, "HDP'li seçmenin de oyunu almaya talip, Altılı Masa'dan çıkacak adayın çalışması gerekiyor. Her yerden oy alması gerekir" demişti. HDP bu ismin Meral Akşener olamayacağını açıkça belirtti. Akşener de zaten kaybedeceğini bilerek aday olacak bir siyasetçi değildi.

HDP Danışma Kurulu Üyesi deneyimli siyasetçi Ahmet Türk'ün gazeteDuvar'dan Ceren Bayar'ın "Altılı Masa'dan kim aday olursa gerektiğinde HDP seçmeninin desteğini alabilir?" sorusuna verdiği cevap da, bu adayın kim olacağını gösteriyor: "Altılı Masa'nın aday kararına ilişkin bir söz söyleyemem. Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu'ndan yana olur". Ahmet Türk bunu söylüyor, ama asgari müştereklerde buluşulması şartıyla tabii.

Asgari müştereklerde bu kez buluşabilirler mi?

Altılı Masa'nın 30 Ocak'ta açıklayacağı Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metni seçimin kaderini belirleyecek. Bu belgelerde, HDP'nin 27 Eylül 2021'de açıkladığı seçime ilişkin Tutum Belgesi'nin şartları karşılanırsa ibre pekala tek adaya dönebilir. HDP kendi adayını belirleyip ilan etse de, adaylıkların kesinleşeceği 10 Nisan tarihine kadar bu ihtimalin kapısı açık kalabilir.

Pervin Buldan Fotoğraf: picture alliance/AP Photo/L. Pitarakis

HDP'nin seçmenine karşı sorumluluğu

HDP'nin kendi adayını çıkarma hamlesi, milyonlarca seçmeniyle birlikte koltuk değneği muamelesi görmeyi kabul etmeyeceğinin kuvvetli bir ifadesi. Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Bianet söyleşisindeki, "Altılı Masa'nın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda, adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" sözleri bu tutumun altını çiziyor. Ahmet Türk'ün de, "Bizim de mücadelemizi sürdürmek gibi bir sorumluluğumuz var. Halka karşı sorumluluğumuz var ve bunu yerine getireceğiz. Sorumlu Altılı Masa'dır. Altılı Masa görevini yerine getirmediği takdirde bizim açımızdan yapacak bir şey yok" sözleri de HDP'nin tavrını net şekilde ortaya koyuyor.

Bu nedenle HDP'de aday arayışı da sürüyor. Partide bu kez kadın aday çıkarma konusunda ağır basan bir irade var. Hapiste olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın aday gösterilme ihtimali gündeme geldi, ama arayış henüz sonuçlanmış değil.

Özetle: En sağlam yol, iki ittifakın da olabildiğince çok seçmeni sandığa çekecek ve Erdoğan'ı ilk turda yüzde 50'nin altında bırakacak tek bir adayla yola çıkıp, bu işi 14 Mayıs'ta bitirmesi. Kılıçdaroğlu ve ekibi de bunu sağlamak için çalışıyor. Bu nedenle Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduktan sonra HDP'nin desteğini almak için göstereceği gayrete engel olmayacaktır. Yani seçime ortak bir adayla girme ve ilk turda sonuca ulaşma şansı ortadan kalkmış gibi görünse de, henüz öyle değil.

Erdoğan bir seçim daha kazanırsa, beş yıl sonra memleketi insanı, taşı ve toprağıyla düştüğü yerden kaldırmak çok daha zor olur.

Milyonların kaderi muhalefetin elinde.