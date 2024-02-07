Tucker Carlson Putin ile röportaj için Moskova'da

ABD'li siyasi talk show sunucusu Tucker Carlson Rusya lideri Putin ile röportaj yapmak için Moskova'ya gitti. Savaş sonrası ilk kez bir Batılı gazeteci Putin ile röportaj yapacak.

Amerikalı muhafazakar siyasi talk show sunucusu Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmak için Moskova'ya gitti. Carlson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından yaklaşık iki yıl sonra Putin ile röportaj yapan ilk Batılı gazeteci olacak.

X hesabı üzerinden bir anons yayınlayan Carlson, "Bu gece Moskova'dayız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmak için buradayız. Bunu yakında yapacağız" dedi. Carlson, röportajı neden yaptığına dair "Birincisi çünkü işimiz bu. Gazeteciliğin içindeyiz. Görevimiz insanları bilgilendirmek" diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna savaşının dünyayı değiştirdiğini ancak Amerikalıların çoğunun bilgilendirilmediğini söyleyen Carlson "(Amerikalıların) bu bölgede, burada Rusya'da ya da 600 mil uzaklıktaki Ukrayna'da ne olup bittiği hakkında gerçek bir fikirleri yok" dedi.

"Amerikan Doları'nın egemenliği dağılıyor"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının uzun vadeli sonuçlarının şiddetli olduğunu söylen Tucker Carlson, savaşın küresel askeri ve ticari ittifakları yeniden şekillendirdiğini ve dünya ekonomisini alt üst ettiğini söyledi. Carlson "80 yıldan uzun süre Batı'da refahı güvence altına alan, İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzen ve bununla birlikte Amerikan Doları'nın egemenliği hızlı bir biçimde dağılıyor" diye konuştu. Dünyanın büyük çoğunluğunun bunu anladığını dile getiren Carlson "İngilizce konuşulan ülkelerdeki halklar çoğunlukla bundan habersiz görünüyor. Onlar hiçbir şeyin değişmediğini sanıyor. Öyle sanıyorlar çünkü kimse onlara gerçeği söylemiyor" dedi.

Tucker Carlson Fotoğraf: Giorgio Viera/AFP/Getty Images

"Zelenskiy'nin marka gibi tanıtımını yapıyorlar"

Carlson bu durumdan medyayı sorumlu tutarak, ABD'li medya kuruluşlarının yozlaşmış olduğunu, okurlara ve izleyicilere yalan söylediğini belirtti. ABD medyasının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile röportajlara değinen Carlson, "ABD'de verdiği röportajlar geleneksel röportajlar değil. Bunlar Zelenskiy'nin ABD'nin Doğu Avrupa'da bir savaşa daha derinden dahil olması ve bunun bedelini ödemesi talebini güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış yaltaklanma seanslarıdır. Bu, gazetecilik değil. Hükümet propagandası" diye konuştu.

ABD'de siyasetçilerin ve medyanın yabancı bir liderin "yeni bir marka" gibi tanıtımını yaptığı belirten Carlson hiçbir gazetecinin çatışmanın tarafı olan diğer ülkenin devlet başkanıyla röportaj yapmadığına dikkat çekti.

Biden yönetiminin kendisine engel olmaya çalıştığını ileri sürdü

Carlson ifade özgürlüğünün doğuştan gelen bir hak olduğunu belirten Joe Biden yönetiminin buna engel olmaya çalıştığını ileri sürdü. Carlson "Yaklaşık üç yıl önce Biden yönetimi yasa dışı şekilde kısa mesajlarımızı gözetledi ve içeriklerini medyadaki hizmetkarlarına sızdırdı. Bunu, Putin ile yapmayı planladığımız bir röportaja engel olmak için yaptılar. Geçen ay aynısını bir kez daha yaptıklarından hemen hemen eminiz ancak bu kez yine de Moskova'ya geldik" diye konuştu.

54 yaşındaki gazeteci Elon Musk'a da röportajı X üzerinden yayınlamasına izin verdiği için teşekkür etti. Röportaj TuckerCarlson.com adlı internet sitesinden de yayınlanacak. Carlson konuşmasında " Vladimir Putin'i çok sevdiğimiz için burada değiliz. Buradayız çünkü ABD'yi seviyoruz. Onun refah içinde ve özgür kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tucker Carlson ve eski ABD Başkanı Donald Trump Fotoğraf: Peter Foley/UPI Photo/Newscom/picture alliance

"Trumpçılığın en yüksek profilli taraftarı"

2016-2023 yılları arasında Fox News kanalında Tucker Carlson Tonight adlı siyasi talk show programını sunan Carlson, kanalın tanınmış simaları arasındaydı. Politico'da yayınlanan bir makalede Tucker Carlson "göçmen karşıtı ulusalcılığın, ekonomik popülizmin ve Önce Amerika'da ifade bulan izolasyonizmin bir karışımı" olarak tanımlanan "Trumpçılığın en yüksek profilli taraftarı" olarak nitelenmişti. The New Yorker ise Nisan 2023'te yayınlanan bir makalede kendisi için "geçen altı yıl içinde sağ kanat medyadaki en etkili ses" tabirini kullanmıştı. Rus devlet televizyonunda da Carlson için övücü yayınlar yapıldı. Mother Jones dergisi Kremlin'in Rus medya kuruluşlarına Carlson'ın ABD hükümetini eleştiren haberlerini tanıtmalarının çok önemli olduğunu söylediği yönünde bir haber yayınlamıştı.

Carlson 2020 yılındaki başkanlık seçimi sonrasında oy sayım şirketi Dominion Voting Systems'i seçimin Donald Trump'tan çalınmasına yardımcı olduğu yönünde suçlamıştı. Şirket bunun üzerine kanala hakaret davası açmış, Fox News davanın kapanması için şirkete yaklaşık 800 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Tucker Carlson'ın kanaldaki işi bu olay üzerine geçen yılın nisan ayında sona ermişti.

DW,AFP / EC,ET

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