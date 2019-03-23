Mueller raporu Trump'ın Rusya ile işbirliği yaptığına dair kanıt bulamadı

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya’nın 2016’daki seçimlere olası müdahalesini inceleyen Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in hazırladığı rapora ilişkin Kongre’ye bilgi verdi. Bakan Barr, Kongre’ye gönderdiği metinde, Savcı Mueller’in Başkan Donald Trump’ın ekibinin seçimlere müdahalede bulunmak üzere Rusya ile “gizli bir anlaşma veya işbirliği” yaptığına dair bir kanıt bulamadığını belirtti.

Bakan Barr, ayrıca daha önce soruşturmayı yürüten FBI eski Başkanı James Comey’i görevden alan Başkan Trump’ın yargıyı engellediğine dair de yeterli delil olmadığını ifade etti. Barr’ın Kongre’ye gönderdiği dört sayfalık metinde, Mueller’in raporunun Başkan Trump’ın suç işlediğine dair bir sonuca varmadığı ancak raporun Trump'ı aklamadığının da altı çizildi. Metinde, Mueller’in, Başkan’ın suç işleyip işlemediğine dair verilecek kararı Adalet Bakanı’na bıraktığı belirtildi.

Bu konuda Mueller’in soruşturmasında elde ettiği bulgulara dayanarak yardımcısı Rod Rosenstein ile istişarelerde bulunduğunu belirten Bakan Barr, Trump’ı suçlamak için yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna vardıklarını ifade etti.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller

Başkan Donald Trump, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions ve yardımcısı Rod Rosenstein’a baskı yapmış ve Rusya’nın seçimlere olası müdahalesini inceleyen FBI eski Başkanı James Comey’i 9 Mayıs 2017’de görevden almıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamalarda da, Comey’i görevden almasında “Rusya meselesinin” rol oynadığını dile getirmişti.

Trump sonuçtan memnun

Başkan Trump, Mueller’in raporuna ilişkin bilgilerin açıklanmasının ardından Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Gizli anlaşma yok, engelleme yok, tamamen aklanma var” ifadesini kullandı.

Trump, Florida’dan Washington’a hareketinden önce yaptığı açıklamada da, ABD Başkanı hakkındaki soruşturmayı “utanç verici” olarak nitelendirdi. Trump, soruşturmayı “yasa dışı” bir şekilde görevden alınması için gösterilen başarısız bir çaba olarak değerlendirdi. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da soruşturmaya tepki göstererek, sıklıkla “cadı avı” olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley de, soruşturmaya ilişkin raporun açıklanmasının ardından Trump’ın keyfinin yerinde olduğunu belirterek, soruşturmanın sonucundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Başkan Trump, soruşturma sonucunda kendisinin aklanmış olarak görse de, gözlemciler Trump ve yakın çevresi hakkında federal çapta ve eyalet düzeyinde yürütülen diğer soruşturmalara dikkat çekiyor. Trump göreve başlarken düzenlenen yemin töreninin finansmanı, eski avukatı Michael Cohen’in Trump’ın yıllar önce ilişkisi bulunan iki kadına susmaları için para ödemesine ilişkin soruşturmalar halen devam ediyor.

Demokratlar raporun açıklanmasını istiyor

Özel Yetkili Savcı Mueller, yaklaşık iki yıl boyunca yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırladığı gizli raporu Cuma günü Adalet Bakanlığı’na sunmuştu. Adalet Bakanlığı’nın raporun gizli kalması kararına, muhalefetteki Demokratlar tepki göstererek, raporun açıklanmasını talep etti.

Demokratlar, ayrıca Adalet Bakanı Barr’ın Trump’ın yargıyı engellediği yönünde yeterli delil olmadığı sonucuna varmasını da eleştiriyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat Jerry Nadler, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Mueller’in Trump’ı açık bir şekilde aklamamış olmasına rağmen, Barr’ın iki gün içinde Trump’ın yargıyı engellemediği sonucuna varmasını eleştirdi.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, ABD’de 2016’da yapılan başkanlık seçimlerinde Rusya’nın müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmayı Mayıs 2017’de devralmıştı. Mueller’in soruşturmasında, Başkan Trump’ın kampanya ekibi ile Rusya arasındaki ilişkilerin boyutu da incelenmişti. Trump, daha önce soruşturmayı yürüten FBI eski Başkanı James Comey’i görevden almıştı. Savcı Mueller’in yürüttüğü soruşturmada, altısı Trump’ın ekibinden olmak üzere toplam 34 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

DW,AP,dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe