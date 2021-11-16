Muş'ta "TÜGVA'lı müdür" tartışması

Yaklaşık 400 bin nüfuslu Muş son günlerde tartışmalı bir görevlendirme ile çalkalanıyor. Tartışmaların odağında son günlerde kamu kurumlarındaki kadrolaşma iddiaları ile gündemden düşmeyen Türkiye Gençlik Vakfı'nın Muş şubesi var. Muş'ta iki dönemden beri TÜGVA İl Başkanlığı yapan 30 yaşındaki Oğuz Akyüz, geçen sene aday öğretmen olarak İlyas Sami İlkokulu'na atanmıştı.

İddiaya göre Akyüz henüz aday öğretmenken atandıktan bir gün sonra Öğretmenevi Müdür Yardımcılığı görevine yükseltildi. Burada bir süre görev yapan Akyüz, bir süre önce de Muş Valiliği'nin kararı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görevlendirildi.

Eğitimciler atamaya tepkili

TÜGVA İl Başkanı Akyüz'ün hızlı yükselişi eğitim camiasında tepkilere yol açtı. Yaklaşık 5 bin öğretmen bulunan kentte eğitimciler, Akyüz'ün idareci olarak görevlendirilmesinin şartlarını taşımadığını savunuyor. Yönetmeliğe göre öğretmenlerin idareci olabilmesi için bir yıl kadrolu müdür yardımcısı olarak görev yapması gerektiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan 5442 sayılı il idaresi kanununa göre de vali, görevlendirme yoluyla bir kuruma yönetici atayabiliyor.

Görevlendirmenin ardında TÜGVA'nın eğitim kurumlarına yerleşmek niyetinin yattığını iddia eden Eğitim-Sen Muş Şube Başkanı İlyas Aslan, idareci atamalarındaki mülakatların genel olarak sorunlu olduğuna dikkat çekerek öncelikle TÜGVA'nın ne yapmak istediğini bakılması gerektiğini savunuyor.

Eğitim-Sen Muş Şube Başkanı İlyas Aslan

Aslan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "TÜGVA'nın eğitimin bir parçası, bir bileşeni olmak gibi bir motivasyonunun olduğunu biliyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kendi bünyesinde olması gereken bazı faaliyetlerini protokollerle TÜGVA'ya devretme girişimleri oldu. Hatta başarılı da oldular. TÜGVA eğitimin bir parçası olma niyetini, amacını bazı protokoller üzerinden gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"TÜGVA'nın niyeti kurumlarda yer edinmek"

Akyüz'ün üyesi olduğu Eğitim Bir-Sen'e göre ise görevlendirme hukuki. Eğitim Bir-Sen Başkanı Mahir Barşan, atamaların mülki idare amirinin tasarrufunda olduğu görüşünde. Ancak eğitim camiası bunun teammüllere uygun olmadığını belirtiyor.

Eğitim-Sen Şube Başkanı İlyas Aslan, yeni bir öğretmenin sırf TÜGVA İl Başkanı olmasından kaynaklı görevlendirilmesinin kendilerini şüphelendirdiğini ifade ediyor. Aslan'a göre, TÜGVA'nın niyeti bu şekilde kurumlarda yer edinmek.

"Orada kendi dünya görüşünü, kendi düşüncelerini, kendi ideolojik yapılarını kurumlara yansıtmak niyetiyle yola çıktıklarını düşündüğümüzde bunu aslında görebiliyoruz" diyen Aslan, bu kişinin Halk Eğitim Müdürü olabilmesi için en az bir yıllık müdür yardımcılığı yapması şartı olduğuna dikkat çekti.

Aslında bir sınav da açılması gerektiğini vurgulayan Aslan, "TÜGVA'nın genel yapısına baktığımızda manevi yönden güçlü bir gençlik, bunun dışında spor faaliyetleri ve başka etkinlikleri de var. Fakat biz dindar bir nesil oluşturma üzerinden bir amaç belirlendiğini de düşünüyoruz. Tabii ki herkes kendi dinini yaşayabilir. Fakat kurumların içerisinde etki sahibi olarak bunu yapmaktan ziyade doğal akışına bırakılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bir gün öğretmenlik yaptı"

Ana muhalefet partisi CHP'nin Muş örgütlenmesi de Akyüz'ün yükselişini TÜGVA İl Başkanı olmasına bağlıyor. CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur'a göre, TÜGVA Başkanı Akyüz bir günlüğüne İlyas Sami İlkokulu'na atandı ve sonraki gün idareci yapıldı. Memuriyet ve atamalarda yeterlilik ve liyakat olması gerektiğine dikkat çeken Adanur, TÜGVA Başkanı'nın bu süreçlerin hiçbiri işletilmeden ve birileri tarafından korunarak yüksek mevkilere getirildiğini düşünüyor.

CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur

Adanur, "Bu arkadaşı çok kısa sürede değerlendirip en yüksek mertebeye taşımışlardır. Bu görevlendirmede AK Parti Muş milletvekilinden ve iktidarın bürokratlarından bahsediliyor. Zaten mevcut iktidarın artık liyakatle, yeterlilikle alakası kalmamıştır. Bendensen her yere gelme şansın vardır, benden değilsen hiçbir yere gelme şansın yoktur" eleştirisini yöneltti.

"Valilik görevlendirmesi ile atandım"

Halen TÜGVA İl Başkanı olarak etkinliklere katılan Oğuz Akyüz geçen ay Muş Belediye Meydanı'nda yaklaşık kırk kişiyle bir basın açıklaması yapmıştı. TÜGVA ile ilgili yayınlanan haberlere tepki gösteren Akyüz, tüm motivasyon ve enerjileriyle gençliğe hizmet etme yolunda durmaksızın yürüdüklerini belirtmişti.

DW Türkçe'nin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü telefonundan ulaştığı Oğuz Akyüz ise valilik kararıyla atandığını ve bu konuda bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Felat Bozarslan

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